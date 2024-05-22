Екатеринбуржцы назвали блюда из «Жизньмарта», после которых отравились

Екатеринбуржцы поели салаты из «Жизньмарта», после чего отравились

22 мая 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Горожане травились не только в мае, но и ранее (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» Екатеринбуржцы перечислили блюда из «Жизньмарта», после которых им становилось плохо. В списке оказались салаты «Оливье», «Сытный» и «Полянка», роллы, онигири, хачапури, зразы, манты и сэндвич с лососем. Своими историями с URA.RU поделились читатели. «Съела хачапури, после этого слегла. Вечером температура поднялась. Несколько дней есть не могла, до сих пор сижу на грече, хотя случилось все 16 числа», — поделилась девушка. Другая женщина рассказала, что вместе с ребенком ела манты. Им сразу показалось, что мясо было похоже на разлагающуюся субстанцию, к тому же отвратительно пахло. «Моментально написала в „Жизньмарт“, пригласили за возвратом средств за блюдо. В магазине деньги вернуть не смогли, ребенок всю ночь провел с поносом и болями в животе после „Оливье“ и манты», — пожаловалась горожанка. Также екатеринбуржцы поделились, что травились продуктами из магазина и ранее. Например, одна девушка рассказала, что ей дважды становилось плохо после роллов и онигири, другой покупательнице было нехорошо после сэндвича с тунцом. Еще один мужчина сообщил, что отравился 22 апреля салатом «Сытный». «Была классическая клиника острого гастроэнтероколита — то есть рвота, понос, общая слабость, высокая температура. Пришлось даже больничный взять. Но вирусов никаких в итоге не нашли и прошло все достаточно быстро, на четвертый день уже был здоров», — поделился читатель. По данным Роспотребнадзора, у 18 человек после обеда в «Жизньмарте» обнаружили сальмонеллу, ротавирус и норовирус. Из магазинов уже убрали продукцию, которой могли отравиться покупатели, начали проводить проверку и заявили о готовности выплатить пострадавшим около миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы перечислили блюда из «Жизньмарта», после которых им становилось плохо. В списке оказались салаты «Оливье», «Сытный» и «Полянка», роллы, онигири, хачапури, зразы, манты и сэндвич с лососем. Своими историями с URA.RU поделились читатели. «Съела хачапури, после этого слегла. Вечером температура поднялась. Несколько дней есть не могла, до сих пор сижу на грече, хотя случилось все 16 числа», — поделилась девушка. Другая женщина рассказала, что вместе с ребенком ела манты. Им сразу показалось, что мясо было похоже на разлагающуюся субстанцию, к тому же отвратительно пахло. «Моментально написала в „Жизньмарт“, пригласили за возвратом средств за блюдо. В магазине деньги вернуть не смогли, ребенок всю ночь провел с поносом и болями в животе после „Оливье“ и манты», — пожаловалась горожанка. Также екатеринбуржцы поделились, что травились продуктами из магазина и ранее. Например, одна девушка рассказала, что ей дважды становилось плохо после роллов и онигири, другой покупательнице было нехорошо после сэндвича с тунцом. Еще один мужчина сообщил, что отравился 22 апреля салатом «Сытный». «Была классическая клиника острого гастроэнтероколита — то есть рвота, понос, общая слабость, высокая температура. Пришлось даже больничный взять. Но вирусов никаких в итоге не нашли и прошло все достаточно быстро, на четвертый день уже был здоров», — поделился читатель. По данным Роспотребнадзора, у 18 человек после обеда в «Жизньмарте» обнаружили сальмонеллу, ротавирус и норовирус. Из магазинов уже убрали продукцию, которой могли отравиться покупатели, начали проводить проверку и заявили о готовности выплатить пострадавшим около миллиона рублей.