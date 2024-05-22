В Кремле объяснили, почему Путин не полетел на прощание с Раиси

22 мая 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

В Кремле не подтвердили участие Путина в похоронах Раиси Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин принял решение отправить председателя ГД Вячеслава Володина на прощание с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему на прощание не поехала российская делегация и, в частности, сам Путин. «После того как иранская сторона сообщила о церемонии прощании о месте, о времени, президент принял такое решение и Володин был уполномочен поехать туда», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета 19 мая. Причины крушения до сих пор не установлены. Раиси был союзником России и находился в постоянном контакте с Путиным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин принял решение отправить председателя ГД Вячеслава Володина на прощание с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему на прощание не поехала российская делегация и, в частности, сам Путин. «После того как иранская сторона сообщила о церемонии прощании о месте, о времени, президент принял такое решение и Володин был уполномочен поехать туда», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета 19 мая. Причины крушения до сих пор не установлены. Раиси был союзником России и находился в постоянном контакте с Путиным.