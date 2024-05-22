В Кремле объяснили, почему Путин не полетел на прощание с Раиси

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
В Кремле не подтвердили участие Путина в похоронах Раиси Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин принял решение отправить председателя ГД Вячеслава Володина на прощание с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему на прощание не поехала российская делегация и, в частности, сам Путин.

«После того как иранская сторона сообщила о церемонии прощании о месте, о времени, президент принял такое решение и Володин был уполномочен поехать туда», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета 19 мая. Причины крушения до сих пор не установлены. Раиси был союзником России и находился в постоянном контакте с Путиным.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин принял решение отправить председателя ГД Вячеслава Володина на прощание с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему на прощание не поехала российская делегация и, в частности, сам Путин. «После того как иранская сторона сообщила о церемонии прощании о месте, о времени, президент принял такое решение и Володин был уполномочен поехать туда», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета 19 мая. Причины крушения до сих пор не установлены. Раиси был союзником России и находился в постоянном контакте с Путиным.
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