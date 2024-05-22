В Челябинске после жалоб пассажиров началась проверка маршруток

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Выделенная полоса движения общественного транспорта. Челябинск, маршрутное такси, выделенная полоса, асфальт, улица, маршрутка, дорога, полоса общественного транспорта, выделенка
За водителями маршруток установлен контроль Фото:

В микрорайоне Парковом Челябинска после жалоб пассажиров установлен контроль над водителями маршруток. Об этом URA.RU сообщили в региональном миндоре.

«С 22 мая перевозчик ООО „Альфа“ установил систематический контроль над исполнением водителями обязанности по обслуживанию остановки „Александра Шмакова“ на маршруте №22а. Перевозчик обязался также провести инструктаж с водительским составом о неукоснительном исполнении пути следования маршрута», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили жители Челябинска, они регулярно не могут уехать с этой остановки, маршрутки проезжают мимо. Кроме того, челябинцы попросили запустить маршрут до остановки «Поликлиника». Как добавили в пресс-службе областного миндора, соответствующий маршрут №56а «Железнодорожный вокзал — Улица Александра Шмакова» начнет работу с 1 ноября 2024 года в соответствии с госконтрактом. Перевозчиком выступит ООО «Никита Кожемяка».

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В микрорайоне Парковом Челябинска после жалоб пассажиров установлен контроль над водителями маршруток. Об этом URA.RU сообщили в региональном миндоре. «С 22 мая перевозчик ООО „Альфа“ установил систематический контроль над исполнением водителями обязанности по обслуживанию остановки „Александра Шмакова“ на маршруте №22а. Перевозчик обязался также провести инструктаж с водительским составом о неукоснительном исполнении пути следования маршрута», — уточнили в пресс-службе ведомства. Как сообщили жители Челябинска, они регулярно не могут уехать с этой остановки, маршрутки проезжают мимо. Кроме того, челябинцы попросили запустить маршрут до остановки «Поликлиника». Как добавили в пресс-службе областного миндора, соответствующий маршрут №56а «Железнодорожный вокзал — Улица Александра Шмакова» начнет работу с 1 ноября 2024 года в соответствии с госконтрактом. Перевозчиком выступит ООО «Никита Кожемяка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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