В Челябинске после жалоб пассажиров началась проверка маршруток

В микрорайоне Парковом Челябинска после жалоб пассажиров установлен контроль над водителями маршруток. Об этом URA.RU сообщили в региональном миндоре.
«С 22 мая перевозчик ООО „Альфа“ установил систематический контроль над исполнением водителями обязанности по обслуживанию остановки „Александра Шмакова“ на маршруте №22а. Перевозчик обязался также провести инструктаж с водительским составом о неукоснительном исполнении пути следования маршрута», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Как сообщили жители Челябинска, они регулярно не могут уехать с этой остановки, маршрутки проезжают мимо. Кроме того, челябинцы попросили запустить маршрут до остановки «Поликлиника». Как добавили в пресс-службе областного миндора, соответствующий маршрут №56а «Железнодорожный вокзал — Улица Александра Шмакова» начнет работу с 1 ноября 2024 года в соответствии с госконтрактом. Перевозчиком выступит ООО «Никита Кожемяка».
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