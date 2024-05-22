Осужденному за взятку свердловскому экс-мэру потребовали увеличить срок

22 мая 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Ранее Виктора Соколова приговорили к восьми годам колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура потребовала увеличить до девяти лет срок наказания для осужденного экс-мэра Пышмы (Свердловская область) Виктора Соколова, передает корреспондент URA.RU с процесса, на котором рассматривают жалобу осужденного. Ранее Камышловский райсуд приговорил Соколова к восьми годам колонии. Адвокаты Соколова Виталий Поддубный и Евгений Вискунов просили отменить приговор, признав его незаконным. «Обвинение было сформулировано непонятно. Привожу пример: Соколов получил взятку для организации нормальной хозяйственной деятельности подконтрольных МУПов. Это что? Мы просили следствие объяснить нам. <…> Просили Камышловский райсуд вернуть дело прокурору, чтобы устранить нарушения. Но этого не произошло. <…> Кроме того, в материалах [дела] даже не указано точное время совершения преступления. <…> Указано, что преступление было совершено с использованием авторитета. Это что? Следствие все смешало в кучу. <…> Из шести вменяемых эпизодов четыре никак не мотивированы», — заявил один из адвокатов. Прокуратура, кроме увеличения срока наказания, потребовала лишить осужденного госнаград. «Приговор подлежит изменению, поскольку ставиться вопрос о применении положения ст. 48 УК РФ в отношении осужденного. Оснований для оправдания нет», — пояснил свою позицию гособвинитель. Соколов же жаловался на здоровье: «Извините меня, тут рядом два врача дежурят. У меня онкология. А я сижу тут восемь лет. За что? <…> Меня заказали, это дело [заказное]. <…> Я уже ненормальным стал с такой обстановкой, с этими болезнями», — эмоционально сказал бывший мэр. Судебное разбирательство было отложено на июнь. Камышловский райсуд 7 марта назначил Соколову восемь лет колонии и штраф в размере 15 млн рублей. По версии следствия, взятку бывший глава получил от главного свидетеля по делу — директора муниципального предприятия «Водоканалсервис» Александра Привалова. В суде он заявлял, что давал взятки под страхом увольнения. Приговор в законную силу не вступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура потребовала увеличить до девяти лет срок наказания для осужденного экс-мэра Пышмы (Свердловская область) Виктора Соколова, передает корреспондент URA.RU с процесса, на котором рассматривают жалобу осужденного. Ранее Камышловский райсуд приговорил Соколова к восьми годам колонии. Адвокаты Соколова Виталий Поддубный и Евгений Вискунов просили отменить приговор, признав его незаконным. «Обвинение было сформулировано непонятно. Привожу пример: Соколов получил взятку для организации нормальной хозяйственной деятельности подконтрольных МУПов. Это что? Мы просили следствие объяснить нам. <…> Просили Камышловский райсуд вернуть дело прокурору, чтобы устранить нарушения. Но этого не произошло. <…> Кроме того, в материалах [дела] даже не указано точное время совершения преступления. <…> Указано, что преступление было совершено с использованием авторитета. Это что? Следствие все смешало в кучу. <…> Из шести вменяемых эпизодов четыре никак не мотивированы», — заявил один из адвокатов. Прокуратура, кроме увеличения срока наказания, потребовала лишить осужденного госнаград. «Приговор подлежит изменению, поскольку ставиться вопрос о применении положения ст. 48 УК РФ в отношении осужденного. Оснований для оправдания нет», — пояснил свою позицию гособвинитель. Соколов же жаловался на здоровье: «Извините меня, тут рядом два врача дежурят. У меня онкология. А я сижу тут восемь лет. За что? <…> Меня заказали, это дело [заказное]. <…> Я уже ненормальным стал с такой обстановкой, с этими болезнями», — эмоционально сказал бывший мэр. Судебное разбирательство было отложено на июнь. Камышловский райсуд 7 марта назначил Соколову восемь лет колонии и штраф в размере 15 млн рублей. По версии следствия, взятку бывший глава получил от главного свидетеля по делу — директора муниципального предприятия «Водоканалсервис» Александра Привалова. В суде он заявлял, что давал взятки под страхом увольнения. Приговор в законную силу не вступил.