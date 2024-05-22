В Свердловской области ударят заморозки

22 мая 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Особенно заморозки волнуют садоводов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области в ночь на 23 мая ударят заморозки. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Заморозки в ночь на 23 мая. На большей части территории Свердловской области на почве до минус 3 — минус 8 в воздухе — до 1—6 ниже нуля», — написал метеоролог. Ранее он заявил, что уральцев ждет арктическое вторжение. Оно принесет холод и ливневые снегопады. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в ночь на 23 мая ударят заморозки. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Заморозки в ночь на 23 мая. На большей части территории Свердловской области на почве до минус 3 — минус 8 в воздухе — до 1—6 ниже нуля», — написал метеоролог. Ранее он заявил, что уральцев ждет арктическое вторжение. Оно принесет холод и ливневые снегопады.