В Свердловской области ударят заморозки

Особенно заморозки волнуют садоводов
В Свердловской области в ночь на 23 мая ударят заморозки. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Заморозки в ночь на 23 мая. На большей части территории Свердловской области на почве до минус 3 — минус 8 в воздухе — до 1—6 ниже нуля», — написал метеоролог.
Ранее он заявил, что уральцев ждет арктическое вторжение. Оно принесет холод и ливневые снегопады.
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