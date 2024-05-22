В Свердловской области ударят заморозки

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Заморозки. Курган , снег, заморозки, первый снег, погода, холод, похолодание
Особенно заморозки волнуют садоводов Фото:

В Свердловской области в ночь на 23 мая ударят заморозки. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Заморозки в ночь на 23 мая. На большей части территории Свердловской области на почве до минус 3 — минус 8 в воздухе — до 1—6 ниже нуля», — написал метеоролог.

Ранее он заявил, что уральцев ждет арктическое вторжение. Оно принесет холод и ливневые снегопады.

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В Свердловской области в ночь на 23 мая ударят заморозки. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Заморозки в ночь на 23 мая. На большей части территории Свердловской области на почве до минус 3 — минус 8 в воздухе — до 1—6 ниже нуля», — написал метеоролог. Ранее он заявил, что уральцев ждет арктическое вторжение. Оно принесет холод и ливневые снегопады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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