Мэр Екатеринбурга выбрал нового заместителя, Куйвашев одобрил

Новым вице-мэром Екатеринбурга по соцполитике будет Константин Шевченко

22 мая 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Без полновесного зама Алексей Орлов (на фото) пробыл всего месяц Фото: Илья Московец © URA.RU Новым замглавы Екатеринбурга по соцполитике (образование и культура) будет начальник городского департамента образования Константин Шевченко. Свое решение мэр Алексей Орлов уже согласовал с губернатором Евгением Куйвашевым, рассказал URA.RU источник, близкий к губернаторской резиденции. «Указ о назначении Шевченко будет подписан в ближайшее время», — уточнил собеседник агентства. Сам Шевченко на звонок корреспондента не ответил. С конца апреля — после отставки Екатерины Сибирцевой (по семейным обстоятельствам) — Шевченко работал в статусе и. о. вице-мэра. По данным URA.RU, Сибирцева, желающая сохранить влияние на ключевую отрасль, рекомендовала Орлову сразу нескольких кандидатов, в числе которых были близкие ей директора школ и замначальника департамента образования Ольга Бабченко. В список кандидатов также включали главу Ленинского района Элену Беруашвили. Некоторые собеседники URA.RU утверждали, что ее подвигал вице-спикер заксо Виктор Маслаков, вкладывающийся в развитие территории. Другие при этом утверждают, что это неправда, объясняя, что Маслакову невыгодны перестановки в руководстве префектуры за два года до выборов в заксо. Поскольку Сибирцеву причисляли к старой городской команде легендарного экс-вице-мэра и бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова (с 2018 года персона нон-грата свердловской политики) в кулуарах горадминистрации уже созрела оценка решения Орлова назначить Шевченко как революционного. «Вероятно, стоит ожидать передела влияния в финансовоемкой сфере образования», — убежден наблюдающий за интригой статусный муниципальный служащий. Шевченко работает в администрации с октября 2020 года. До этого он десять лет успешно руководил Дворцом молодежи. Отец чиновника — Валерий Шевченко — долгое время занимал руководящие должности в сфере образования, а в конце 1990-х-начале 2000-х годов работал в статусе первого замминистра образования при губернаторе Эдуарде Росселе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым замглавы Екатеринбурга по соцполитике (образование и культура) будет начальник городского департамента образования Константин Шевченко. Свое решение мэр Алексей Орлов уже согласовал с губернатором Евгением Куйвашевым, рассказал URA.RU источник, близкий к губернаторской резиденции. «Указ о назначении Шевченко будет подписан в ближайшее время», — уточнил собеседник агентства. Сам Шевченко на звонок корреспондента не ответил. С конца апреля — после отставки Екатерины Сибирцевой (по семейным обстоятельствам) — Шевченко работал в статусе и. о. вице-мэра. По данным URA.RU, Сибирцева, желающая сохранить влияние на ключевую отрасль, рекомендовала Орлову сразу нескольких кандидатов, в числе которых были близкие ей директора школ и замначальника департамента образования Ольга Бабченко. В список кандидатов также включали главу Ленинского района Элену Беруашвили. Некоторые собеседники URA.RU утверждали, что ее подвигал вице-спикер заксо Виктор Маслаков, вкладывающийся в развитие территории. Другие при этом утверждают, что это неправда, объясняя, что Маслакову невыгодны перестановки в руководстве префектуры за два года до выборов в заксо. Поскольку Сибирцеву причисляли к старой городской команде легендарного экс-вице-мэра и бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова (с 2018 года персона нон-грата свердловской политики) в кулуарах горадминистрации уже созрела оценка решения Орлова назначить Шевченко как революционного. «Вероятно, стоит ожидать передела влияния в финансовоемкой сфере образования», — убежден наблюдающий за интригой статусный муниципальный служащий. Шевченко работает в администрации с октября 2020 года. До этого он десять лет успешно руководил Дворцом молодежи. Отец чиновника — Валерий Шевченко — долгое время занимал руководящие должности в сфере образования, а в конце 1990-х-начале 2000-х годов работал в статусе первого замминистра образования при губернаторе Эдуарде Росселе.