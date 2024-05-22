Мэр Екатеринбурга выбрал нового заместителя, Куйвашев одобрил

Новым вице-мэром Екатеринбурга по соцполитике будет Константин Шевченко
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в парке имени 50-летия ВЛКСМ. Екатеринбург , орлов алексей
Без полновесного зама Алексей Орлов (на фото) пробыл всего месяц Фото:

Новым замглавы Екатеринбурга по соцполитике (образование и культура) будет начальник городского департамента образования Константин Шевченко. Свое решение мэр Алексей Орлов уже согласовал с губернатором Евгением Куйвашевым, рассказал URA.RU источник, близкий к губернаторской резиденции.

«Указ о назначении Шевченко будет подписан в ближайшее время», — уточнил собеседник агентства. Сам Шевченко на звонок корреспондента не ответил.

С конца апреля — после отставки Екатерины Сибирцевой (по семейным обстоятельствам) — Шевченко работал в статусе и. о. вице-мэра. По данным URA.RU, Сибирцева, желающая сохранить влияние на ключевую отрасль, рекомендовала Орлову сразу нескольких кандидатов, в числе которых были близкие ей директора школ и замначальника департамента образования Ольга Бабченко. В список кандидатов также включали главу Ленинского района Элену Беруашвили. Некоторые собеседники URA.RU утверждали, что ее подвигал вице-спикер заксо Виктор Маслаков, вкладывающийся в развитие территории. Другие при этом утверждают, что это неправда, объясняя, что Маслакову невыгодны перестановки в руководстве префектуры за два года до выборов в заксо.

Поскольку Сибирцеву причисляли к старой городской команде легендарного экс-вице-мэра и бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова (с 2018 года персона нон-грата свердловской политики) в кулуарах горадминистрации уже созрела оценка решения Орлова назначить Шевченко как революционного. «Вероятно, стоит ожидать передела влияния в финансовоемкой сфере образования», — убежден наблюдающий за интригой статусный муниципальный служащий.

Шевченко работает в администрации с октября 2020 года. До этого он десять лет успешно руководил Дворцом молодежи. Отец чиновника — Валерий Шевченко — долгое время занимал руководящие должности в сфере образования, а в конце 1990-х-начале 2000-х годов работал в статусе первого замминистра образования при губернаторе Эдуарде Росселе.

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Новым замглавы Екатеринбурга по соцполитике (образование и культура) будет начальник городского департамента образования Константин Шевченко. Свое решение мэр Алексей Орлов уже согласовал с губернатором Евгением Куйвашевым, рассказал URA.RU источник, близкий к губернаторской резиденции. «Указ о назначении Шевченко будет подписан в ближайшее время», — уточнил собеседник агентства. Сам Шевченко на звонок корреспондента не ответил. С конца апреля — после отставки Екатерины Сибирцевой (по семейным обстоятельствам) — Шевченко работал в статусе и. о. вице-мэра. По данным URA.RU, Сибирцева, желающая сохранить влияние на ключевую отрасль, рекомендовала Орлову сразу нескольких кандидатов, в числе которых были близкие ей директора школ и замначальника департамента образования Ольга Бабченко. В список кандидатов также включали главу Ленинского района Элену Беруашвили. Некоторые собеседники URA.RU утверждали, что ее подвигал вице-спикер заксо Виктор Маслаков, вкладывающийся в развитие территории. Другие при этом утверждают, что это неправда, объясняя, что Маслакову невыгодны перестановки в руководстве префектуры за два года до выборов в заксо. Поскольку Сибирцеву причисляли к старой городской команде легендарного экс-вице-мэра и бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова (с 2018 года персона нон-грата свердловской политики) в кулуарах горадминистрации уже созрела оценка решения Орлова назначить Шевченко как революционного. «Вероятно, стоит ожидать передела влияния в финансовоемкой сфере образования», — убежден наблюдающий за интригой статусный муниципальный служащий. Шевченко работает в администрации с октября 2020 года. До этого он десять лет успешно руководил Дворцом молодежи. Отец чиновника — Валерий Шевченко — долгое время занимал руководящие должности в сфере образования, а в конце 1990-х-начале 2000-х годов работал в статусе первого замминистра образования при губернаторе Эдуарде Росселе.
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