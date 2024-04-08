Вице-мэр Екатеринбурга готовится к жизни на две страны после отставки

Заменить Екатерину Сибирцеву мэру будет сложно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, которая покинет пост 19 января, возможно, часть своего освободившегося времени будет проводить в Израиле, но при этом не утратит связи с уральской столицей (то есть переезда в ее повестке нет). Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с примерными планами топ-чиновницы. При этом сама Екатерина Сибирцева любые слухи о загранице категорически опровергает.

О ее отставке агентство сообщило 6 апреля, позднее кадровое решение подтвердили в администрации. Оно всем далось непросто: Орлов искренне не хотел отпускать Сибирцеву — одного из самых эффективных замов, Сибирцевой же тяжело оставлять место, в котором она проработала восемь лет.

«Таковы семейные обстоятельства. Возможно (никаких окончательных решений на данный момент нет) какую-то часть жизни Екатерина Александровна свяжет с Израилем, поскольку там планирует учиться дочь. Но речи об эмиграции пока не идет. Сибирцева продолжит работу в Екатеринбурге, не исключаю, что еще будет помогать Орлову и получит интересное предложение от какого-нибудь крупного холдинга, имеющего собственные образовательные программы. Ведь Сибирцева реально уважаема и востребована в совершенно разных кругах», — поделился собеседник. «Я никуда не уезжаю, разве только в отпуск», — сказала корреспонденту Екатерина Сибирцева.

Как ранее сообщало URA.RU, отставка Сибирцевой готовилась около года. Окружение Орлова до последнего надеялось, что она передумает. Во власть Сибирцева пришла в 2014-м, в 2016-м она возглавила департамент образования, а вице-мэром стала в 2020 году.