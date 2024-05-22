ФСБ пришла с обысками в отдел ГИБДД Нижнего Тагила

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Из-за чего силовики пришли в РЭО, неизвестно Фото:

Оперативники ФСБ, по неподтвержденным данным, пришли с обысками в регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО) ГИБДД Нижнего Тагила в Тагилстроевском районе. Об этом URA.RU сообщил источник и подтвердил собеседник в силовых структурах.

«В РЭО проходят оперативные действия. Работают сотрудники ФСБ», — кратко пояснил инсайдер агентства. Официального подтверждения информации нет.

В пресс-службах МУ МВД «Нижнетагильское» и УФСБ по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. URA.RU обратилось в ГИБДД Нижнего Тагила. Ответ ожидается.

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Оперативники ФСБ, по неподтвержденным данным, пришли с обысками в регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО) ГИБДД Нижнего Тагила в Тагилстроевском районе. Об этом URA.RU сообщил источник и подтвердил собеседник в силовых структурах. «В РЭО проходят оперативные действия. Работают сотрудники ФСБ», — кратко пояснил инсайдер агентства. Официального подтверждения информации нет. В пресс-службах МУ МВД «Нижнетагильское» и УФСБ по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. URA.RU обратилось в ГИБДД Нижнего Тагила. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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