ФСБ пришла с обысками в отдел ГИБДД Нижнего Тагила

Из-за чего силовики пришли в РЭО, неизвестно
Оперативники ФСБ, по неподтвержденным данным, пришли с обысками в регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО) ГИБДД Нижнего Тагила в Тагилстроевском районе. Об этом URA.RU сообщил источник и подтвердил собеседник в силовых структурах.
«В РЭО проходят оперативные действия. Работают сотрудники ФСБ», — кратко пояснил инсайдер агентства. Официального подтверждения информации нет.
В пресс-службах МУ МВД «Нижнетагильское» и УФСБ по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. URA.RU обратилось в ГИБДД Нижнего Тагила. Ответ ожидается.
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