Власти Нижневартовска подготовились к борьбе с паводком

Власти Нижневартовска (ХМАО) подготовили пункты временного размещения и спецтехнику на случай чрезвычайной ситуации из-за паводка. Об этом сообщили в официальном telegram-канале мэрии Нижневартовска.
«Вопросы обеспечения готовности пунктов временного размещения к приему граждан в случае их эвакуации из зоны возможного подтопления проработаны. На территории города при необходимости возможно развернуть 14 пунктов временного размещения, вмещающих более 3,5 тысячи человек», — пояснили в публикации. Также специальные места временного размещения подготовлены, для животных и сельскохозяйственного инвентаря.
Городской департамент ЖКХ готов предоставить необходимую для осушения территорий спецтехнику, а также запас песка и щебня. Спасатели Нижневартовска подготовили семь плавательных судов. А мониторинг акватории Оби и прилегающих к ней проток уже сейчас осуществляет служебно-разъездной катер.
Жителям города, проживающим в зонах возможного подтопления, рекомендуют заранее подготовиться к возможной эвакуации: собрать необходимые документы, предметы личной гигиены, медикаменты, сменную одежду и обувь и другие необходимые вещи. Также специалисты советуют вывезти с труднодоступных территорий детей и пожилых людей, а также обеспечить безопасность домашних животных. Необходимо внимательно следить за сообщениями на сайте органов местного самоуправления, а при эвакуации отключить в доме электричество и газ, а также закрыть окна и двери.
Ранее URA.RU писало о том, что жителей отдаленной деревни Тайлаково в Сургутском районе ХМАО эвакуируют из-за паводка. Местных женщин и детей начали перевозить в пункты временного размещения.
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