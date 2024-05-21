21 мая 2024

Власти Нижневартовска подготовились к борьбе с паводком

В Нижневартовск готовят ПВР и спецтехнику на случай паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии Нижневартовска рассказали, чем отличается режим повышенной готовности
В мэрии Нижневартовска рассказали, чем отличается режим повышенной готовности Фото:
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Власти Нижневартовска (ХМАО) подготовили пункты временного размещения и спецтехнику на случай чрезвычайной ситуации из-за паводка. Об этом сообщили в официальном telegram-канале мэрии Нижневартовска.

«Вопросы обеспечения готовности пунктов временного размещения к приему граждан в случае их эвакуации из зоны возможного подтопления проработаны. На территории города при необходимости возможно развернуть 14 пунктов временного размещения, вмещающих более 3,5 тысячи человек», — пояснили в публикации. Также специальные места временного размещения подготовлены, для животных и сельскохозяйственного инвентаря.

Городской департамент ЖКХ готов предоставить необходимую для осушения территорий спецтехнику, а также запас песка и щебня. Спасатели Нижневартовска подготовили семь плавательных судов. А мониторинг акватории Оби и прилегающих к ней проток уже сейчас осуществляет служебно-разъездной катер.

Жителям города, проживающим в зонах возможного подтопления, рекомендуют заранее подготовиться к возможной эвакуации: собрать необходимые документы, предметы личной гигиены, медикаменты, сменную одежду и обувь и другие необходимые вещи. Также специалисты советуют вывезти с труднодоступных территорий детей и пожилых людей, а также обеспечить безопасность домашних животных. Необходимо внимательно следить за сообщениями на сайте органов местного самоуправления, а при эвакуации отключить в доме электричество и газ, а также закрыть окна и двери.

Ранее URA.RU писало о том, что жителей отдаленной деревни Тайлаково в Сургутском районе ХМАО эвакуируют из-за паводка. Местных женщин и детей начали перевозить в пункты временного размещения.

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Власти Нижневартовска (ХМАО) подготовили пункты временного размещения и спецтехнику на случай чрезвычайной ситуации из-за паводка. Об этом сообщили в официальном telegram-канале мэрии Нижневартовска. «Вопросы обеспечения готовности пунктов временного размещения к приему граждан в случае их эвакуации из зоны возможного подтопления проработаны. На территории города при необходимости возможно развернуть 14 пунктов временного размещения, вмещающих более 3,5 тысячи человек», — пояснили в публикации. Также специальные места временного размещения подготовлены, для животных и сельскохозяйственного инвентаря. Городской департамент ЖКХ готов предоставить необходимую для осушения территорий спецтехнику, а также запас песка и щебня. Спасатели Нижневартовска подготовили семь плавательных судов. А мониторинг акватории Оби и прилегающих к ней проток уже сейчас осуществляет служебно-разъездной катер. Жителям города, проживающим в зонах возможного подтопления, рекомендуют заранее подготовиться к возможной эвакуации: собрать необходимые документы, предметы личной гигиены, медикаменты, сменную одежду и обувь и другие необходимые вещи. Также специалисты советуют вывезти с труднодоступных территорий детей и пожилых людей, а также обеспечить безопасность домашних животных. Необходимо внимательно следить за сообщениями на сайте органов местного самоуправления, а при эвакуации отключить в доме электричество и газ, а также закрыть окна и двери. Ранее URA.RU писало о том, что жителей отдаленной деревни Тайлаково в Сургутском районе ХМАО эвакуируют из-за паводка. Местных женщин и детей начали перевозить в пункты временного размещения.
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