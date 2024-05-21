21 мая 2024

В районе ХМАО эвакуируют жителей из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей деревни Тайлаково эвакуируют на вертолете
Жителей деревни Тайлаково эвакуируют на вертолете Фото:

Жителей отдаленной деревни Тайлаково в Сургутском районе эвакуируют из-за паводка. Местных женщин и детей начали перевозить в пункты временного размещения, рассказала URA.RU начальник управления по делам ГО и ЧС администрации района Алла Вавилина.

«Изначально жители, проживая в этой местности, считали, что эвакуироваться не будут. Но буквально сегодня изъявили желание. Сами дома на затоплены, подтоплена территория возле них. Обстановка сейчас стабилизируется (сегодня прибытие воды 0 сантиметров). Но было принято решение в целях безопасности эвакуировать женщин и детей», — говорит Вавилина.

Всего из деревни Тайлаково эвакуируют трое взрослых и шестеро детей. Их перевозят на вертолете в пункты временного размещения в Угуте. «Мужчины выразили желание остаться», — добавила собеседница.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО залило динопарк из-за паводка. Тогда речь шла о топиарных фигурах в Пыть-Яхе.

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Жителей отдаленной деревни Тайлаково в Сургутском районе эвакуируют из-за паводка. Местных женщин и детей начали перевозить в пункты временного размещения, рассказала URA.RU начальник управления по делам ГО и ЧС администрации района Алла Вавилина. «Изначально жители, проживая в этой местности, считали, что эвакуироваться не будут. Но буквально сегодня изъявили желание. Сами дома на затоплены, подтоплена территория возле них. Обстановка сейчас стабилизируется (сегодня прибытие воды 0 сантиметров). Но было принято решение в целях безопасности эвакуировать женщин и детей», — говорит Вавилина. Всего из деревни Тайлаково эвакуируют трое взрослых и шестеро детей. Их перевозят на вертолете в пункты временного размещения в Угуте. «Мужчины выразили желание остаться», — добавила собеседница. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО залило динопарк из-за паводка. Тогда речь шла о топиарных фигурах в Пыть-Яхе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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