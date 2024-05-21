В районе ХМАО эвакуируют жителей из-за паводка

Жителей отдаленной деревни Тайлаково в Сургутском районе эвакуируют из-за паводка. Местных женщин и детей начали перевозить в пункты временного размещения, рассказала URA.RU начальник управления по делам ГО и ЧС администрации района Алла Вавилина.
«Изначально жители, проживая в этой местности, считали, что эвакуироваться не будут. Но буквально сегодня изъявили желание. Сами дома на затоплены, подтоплена территория возле них. Обстановка сейчас стабилизируется (сегодня прибытие воды 0 сантиметров). Но было принято решение в целях безопасности эвакуировать женщин и детей», — говорит Вавилина.
Всего из деревни Тайлаково эвакуируют трое взрослых и шестеро детей. Их перевозят на вертолете в пункты временного размещения в Угуте. «Мужчины выразили желание остаться», — добавила собеседница.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО залило динопарк из-за паводка. Тогда речь шла о топиарных фигурах в Пыть-Яхе.
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