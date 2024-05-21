21 мая 2024

Спикер думы ХМАО повысил своего помощника

Помощник спикера думы ХМАО Хохрякова стал замом главы аппарата заксобрания
© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель думы ХМАО Борис Хохряков назначил своего помощника замом руководителя аппарата окружного парламента
Председатель думы ХМАО Борис Хохряков назначил своего помощника замом руководителя аппарата окружного парламента Фото:

Председатель думы ХМАО Борис Хохряков повысил своего помощника до заместителя главы аппарата заксобрания. Максим Коршунов, 30-летний уроженец Нижневартовска (город максимального влияния Хохрякова), сменил на посту Валерия Горленко и назначен управделами. Информация о составе аппарата обновилась на сайте думы.

«С октября 2021 года работал в должности помощника председателя думы. В апреле 2024 года назначен управляющим делами — заместителем руководителя аппарата думы Югры», — указано на сайте.

Источники URA.RU уточняют, что отставка Горленко прошла тихо и новая должность Коршунова особо не анонсировалась. Его стремительный карьерный рост связывают не только с близостью к председателю окружного парламента, но и с поступлением в элитную школу политики первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова. Коршунов стал студентом четвертого потока программы «Лидеры изменений Югры».

Ранее URA.RU писало о том, что Коршунов стал студентом элитной школы политиков. Кроме него, место в программе «Лидеры изменений Югры» получила помощница депутата от КПРФ Василия Жукова Наталья Бондарчук.

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Председатель думы ХМАО Борис Хохряков повысил своего помощника до заместителя главы аппарата заксобрания. Максим Коршунов, 30-летний уроженец Нижневартовска (город максимального влияния Хохрякова), сменил на посту Валерия Горленко и назначен управделами. Информация о составе аппарата обновилась на сайте думы. «С октября 2021 года работал в должности помощника председателя думы. В апреле 2024 года назначен управляющим делами — заместителем руководителя аппарата думы Югры», — указано на сайте. Источники URA.RU уточняют, что отставка Горленко прошла тихо и новая должность Коршунова особо не анонсировалась. Его стремительный карьерный рост связывают не только с близостью к председателю окружного парламента, но и с поступлением в элитную школу политики первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова. Коршунов стал студентом четвертого потока программы «Лидеры изменений Югры». Ранее URA.RU писало о том, что Коршунов стал студентом элитной школы политиков. Кроме него, место в программе «Лидеры изменений Югры» получила помощница депутата от КПРФ Василия Жукова Наталья Бондарчук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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