Спикер думы ХМАО повысил своего помощника

Председатель думы ХМАО Борис Хохряков повысил своего помощника до заместителя главы аппарата заксобрания. Максим Коршунов, 30-летний уроженец Нижневартовска (город максимального влияния Хохрякова), сменил на посту Валерия Горленко и назначен управделами. Информация о составе аппарата обновилась на сайте думы.
«С октября 2021 года работал в должности помощника председателя думы. В апреле 2024 года назначен управляющим делами — заместителем руководителя аппарата думы Югры», — указано на сайте.
Источники URA.RU уточняют, что отставка Горленко прошла тихо и новая должность Коршунова особо не анонсировалась. Его стремительный карьерный рост связывают не только с близостью к председателю окружного парламента, но и с поступлением в элитную школу политики первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова. Коршунов стал студентом четвертого потока программы «Лидеры изменений Югры».
Ранее URA.RU писало о том, что Коршунов стал студентом элитной школы политиков. Кроме него, место в программе «Лидеры изменений Югры» получила помощница депутата от КПРФ Василия Жукова Наталья Бондарчук.
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