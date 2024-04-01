Теневой мэр стал студентом элитной школы политиков ХМАО. Инсайд

Депутат Пыталев вошел в список участников программы «Лидеры изменений Югры 4.0»

02 апреля 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Политэлиты ХМАО отправятся на учебу в Москву Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Депутат думы ХМАО Степан Пыталев стал студентом элитной школы политиков ХМАО. По данным источников URA.RU, депутат окружной думы, победивший в противостоянии с официальным главой города Бугай и отправивший ее в отставку, вошел в список участников программы «Лидеры изменений Югры 4.0». «Пыталев вошел в список „Лидеров 4.0“. Он стал одним из двух депутатов окружной думы, которые будут учиться в четвертом потоке программы вместе с ветеранами СВО», — сообщает инсайдер. Кроме Пыталева, повышать квалификацию отправится его коллега по окружному заксобранию — лидер фракции ЛДПР Виктор Сысун. Источник сообщил, что отбор удалось пройти первым замам директоров департаментов образования Снежане Возняк и региональной безопасности Евгению Смокареву, главам Жилстройнадзора Артему Копылову и Югорского фонда капремонта Андрею Бойко. Кастинг прошли советник первого вице-губернатора Алексея Забозлаева Елена Селиверстова и помощники депутатов окружной думы — спикера Бориса Хохрякова (Максим Коршунов) и коммуниста Василия Жукова (Наталья Бондарчук). В списке нового потока ЛИЮ также есть первый замглавы Мегиона Игорь Алчинов, вице-мэры Сургута Виталий Криворот и Кондинского района Александр Уланов, депутат думы Сургута Дмитрий Нечепуренко и председатель думы Югорска Евгения Комисаренко — всего 37 человек. В департамент внутренней политики округа направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что впервые в составе «Лидеров изменений Югры» будут учиться ветераны СВО. Проект стартует 2 апреля, первый модуль пройдет в Москве на базе РАНХиГС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат думы ХМАО Степан Пыталев стал студентом элитной школы политиков ХМАО. По данным источников URA.RU, депутат окружной думы, победивший в противостоянии с официальным главой города Бугай и отправивший ее в отставку, вошел в список участников программы «Лидеры изменений Югры 4.0». «Пыталев вошел в список „Лидеров 4.0“. Он стал одним из двух депутатов окружной думы, которые будут учиться в четвертом потоке программы вместе с ветеранами СВО», — сообщает инсайдер. Кроме Пыталева, повышать квалификацию отправится его коллега по окружному заксобранию — лидер фракции ЛДПР Виктор Сысун. Источник сообщил, что отбор удалось пройти первым замам директоров департаментов образования Снежане Возняк и региональной безопасности Евгению Смокареву, главам Жилстройнадзора Артему Копылову и Югорского фонда капремонта Андрею Бойко. Кастинг прошли советник первого вице-губернатора Алексея Забозлаева Елена Селиверстова и помощники депутатов окружной думы — спикера Бориса Хохрякова (Максим Коршунов) и коммуниста Василия Жукова (Наталья Бондарчук). В списке нового потока ЛИЮ также есть первый замглавы Мегиона Игорь Алчинов, вице-мэры Сургута Виталий Криворот и Кондинского района Александр Уланов, депутат думы Сургута Дмитрий Нечепуренко и председатель думы Югорска Евгения Комисаренко — всего 37 человек. В департамент внутренней политики округа направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что впервые в составе «Лидеров изменений Югры» будут учиться ветераны СВО. Проект стартует 2 апреля, первый модуль пройдет в Москве на базе РАНХиГС.