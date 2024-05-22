Отбывающего срок бывшего депутата-иноагента Яшина отправили в штрафной изолятор

Бывший глава Красносельского района Москвы Илья Яшин, внесенный Минюстом в реестр иностранных агентов, отправлен на 15 суток в штрафной изолятор (ШИЗО) колонии ИК-3 под Смоленском. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Формальным поводом стало то, что покинул спальное место в бараке якобы на три минуты позже команды „подъем“», — написал Яшин. Он также выразил мнение, что настоящей причиной стало «желание администрации ИК сорвать его трехдневную встречу с родителями», запланированную на 27 мая.
Яшин сообщил, что в колонии изъяли все его книги для проверки, кроме Библии, и что две недели не получает писем, а также регулярно проходит обыски. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил его к восьми с половиной годам колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Ему также запретили в течение четырех лет управлять сайтами. Согласно приговору суда, время, проведенное в СИЗО, засчитывается в срок наказания по формуле день за полтора.
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