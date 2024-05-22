Отбывающего срок бывшего депутата-иноагента Яшина отправили в штрафной изолятор

22 мая 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Яшин отбывает наказание в ИК-3 под Смоленском Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший глава Красносельского района Москвы Илья Яшин, внесенный Минюстом в реестр иностранных агентов, отправлен на 15 суток в штрафной изолятор (ШИЗО) колонии ИК-3 под Смоленском. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Формальным поводом стало то, что покинул спальное место в бараке якобы на три минуты позже команды „подъем“», — написал Яшин. Он также выразил мнение, что настоящей причиной стало «желание администрации ИК сорвать его трехдневную встречу с родителями», запланированную на 27 мая. Яшин сообщил, что в колонии изъяли все его книги для проверки, кроме Библии, и что две недели не получает писем, а также регулярно проходит обыски. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил его к восьми с половиной годам колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Ему также запретили в течение четырех лет управлять сайтами. Согласно приговору суда, время, проведенное в СИЗО, засчитывается в срок наказания по формуле день за полтора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший глава Красносельского района Москвы Илья Яшин, внесенный Минюстом в реестр иностранных агентов, отправлен на 15 суток в штрафной изолятор (ШИЗО) колонии ИК-3 под Смоленском. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Формальным поводом стало то, что покинул спальное место в бараке якобы на три минуты позже команды „подъем“», — написал Яшин. Он также выразил мнение, что настоящей причиной стало «желание администрации ИК сорвать его трехдневную встречу с родителями», запланированную на 27 мая. Яшин сообщил, что в колонии изъяли все его книги для проверки, кроме Библии, и что две недели не получает писем, а также регулярно проходит обыски. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил его к восьми с половиной годам колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Ему также запретили в течение четырех лет управлять сайтами. Согласно приговору суда, время, проведенное в СИЗО, засчитывается в срок наказания по формуле день за полтора.