Выступление Инстасамки в Кремлевском дворце отменили

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1 июня в Кремлевском дворце состоится концерт, посвященный Дню защиты детей
1 июня в Кремлевском дворце состоится концерт, посвященный Дню защиты детей Фото:

Имя певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) вычеркнули из списка артистов, которые выступят 1 июня в Кремлевском дворце с концертной программой, посвященной Дню защиты детей. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«По информации Mash, на благотворительное мегашоу в Кремль Дарью Зотееву позвал один из организаторов. Она согласилась. Но ... в последний момент ее вычеркнули из программы. В лайн-апе остались: Лариса Долина, Нилетто, Дима Билан, Валя Карнавал и другие», — сообщает Mash со ссылкой на собственные источники.

В публикации указано, что команде певицы об отмене выступления в Кремле никто не сообщил. Поэтому артистка отказала двум заказчикам, которые хотели, чтобы она выступила на частных мероприятиях 1 июня. По данным источников Mash, из-за этого артистка могла потерять до 12 миллионов рублей.

В адрес администратора певицы направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Дарья Зотеева родилась в Тобольске Тюменской области. На сцене она выступает под псевдонимом Инстасамка. 

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Имя певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) вычеркнули из списка артистов, которые выступят 1 июня в Кремлевском дворце с концертной программой, посвященной Дню защиты детей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «По информации Mash, на благотворительное мегашоу в Кремль Дарью Зотееву позвал один из организаторов. Она согласилась. Но ... в последний момент ее вычеркнули из программы. В лайн-апе остались: Лариса Долина, Нилетто, Дима Билан, Валя Карнавал и другие», — сообщает Mash со ссылкой на собственные источники. В публикации указано, что команде певицы об отмене выступления в Кремле никто не сообщил. Поэтому артистка отказала двум заказчикам, которые хотели, чтобы она выступила на частных мероприятиях 1 июня. По данным источников Mash, из-за этого артистка могла потерять до 12 миллионов рублей. В адрес администратора певицы направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Дарья Зотеева родилась в Тобольске Тюменской области. На сцене она выступает под псевдонимом Инстасамка. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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