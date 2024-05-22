Выступление Инстасамки в Кремлевском дворце отменили

Имя певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) вычеркнули из списка артистов, которые выступят 1 июня в Кремлевском дворце с концертной программой, посвященной Дню защиты детей. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«По информации Mash, на благотворительное мегашоу в Кремль Дарью Зотееву позвал один из организаторов. Она согласилась. Но ... в последний момент ее вычеркнули из программы. В лайн-апе остались: Лариса Долина, Нилетто, Дима Билан, Валя Карнавал и другие», — сообщает Mash со ссылкой на собственные источники.
В публикации указано, что команде певицы об отмене выступления в Кремле никто не сообщил. Поэтому артистка отказала двум заказчикам, которые хотели, чтобы она выступила на частных мероприятиях 1 июня. По данным источников Mash, из-за этого артистка могла потерять до 12 миллионов рублей.
В адрес администратора певицы направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Дарья Зотеева родилась в Тобольске Тюменской области. На сцене она выступает под псевдонимом Инстасамка.
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