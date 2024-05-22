В Тюмени за месяц подешевели квартиры для богатых

В Тюмени за месяц подешевели квартиры в домах бизнес-класса

Цена снизилась на рекордные 25% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени за месяц резко снизилась стоимость квартир в домах бизнес-класса. Цена на жилье упала сразу на 25%. Такие данные опубликовали аналитики агентства недвижимости «Этажи».

«В апреле цена на квартиры в домах бизнес-класса в среднем составила 151 399 рублей за квадратный метр (-25% относительно прошлого месяца)», — указано в отчете аналитиков. В марте цена за квадратный метр составляла 201 884 рублей. Речь идет о рынке первичной недвижимости.

Для сравнения, стоимость квадратного метра в домах эконом-класса составляет 118 343 рублей. Жилье комфорт-класса — 131 280 рублей, по данным аналитиков.

По словам риелтора Эдуарда Казаряна, на резком понижении цены на квартиры сегмента бизнес-класса сказался уход из выборки крупного игрока на рынке — двух домов жилого квартала Первомайская, 1А со средней ценой более 250 тысяч рублей. Этот ЖК исключили из-за того, что на продажу там выставлены апартаменты, которые, по сути, являются нежилыми. Именно поэтому стоимость аналогичной недвижимости претерпела изменения.