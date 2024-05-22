22 мая 2024

В Тюмени за месяц подешевели квартиры для богатых

В Тюмени за месяц подешевели квартиры в домах бизнес-класса
© Служба новостей «URA.RU»
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Жилой квартал "1А Первомайская". Тюмень, жилой дом, новостройки, дом, жилой квартал, многоквартирный дом, новостройка, ул первомайская 1А, жилой квартал 1А Первомайская, жк 1а первомайская
Цена снизилась на рекордные 25% Фото:

В Тюмени за месяц резко снизилась стоимость квартир в домах бизнес-класса. Цена на жилье упала сразу на 25%. Такие данные опубликовали аналитики агентства недвижимости «Этажи».

«В апреле цена на квартиры в домах бизнес-класса в среднем составила 151 399 рублей за квадратный метр (-25% относительно прошлого месяца)», — указано в отчете аналитиков. В марте цена за квадратный метр составляла 201 884 рублей. Речь идет о рынке первичной недвижимости.

Для сравнения, стоимость квадратного метра в домах эконом-класса составляет 118 343 рублей. Жилье комфорт-класса — 131 280 рублей, по данным аналитиков.

По словам риелтора Эдуарда Казаряна, на резком понижении цены на квартиры сегмента бизнес-класса сказался уход из выборки крупного игрока на рынке — двух домов жилого квартала Первомайская, 1А со средней ценой более 250 тысяч рублей. Этот ЖК исключили из-за того, что на продажу там выставлены апартаменты, которые, по сути, являются нежилыми. Именно поэтому стоимость аналогичной недвижимости претерпела изменения.

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В Тюмени за месяц резко снизилась стоимость квартир в домах бизнес-класса. Цена на жилье упала сразу на 25%. Такие данные опубликовали аналитики агентства недвижимости «Этажи». «В апреле цена на квартиры в домах бизнес-класса в среднем составила 151 399 рублей за квадратный метр (-25% относительно прошлого месяца)», — указано в отчете аналитиков. В марте цена за квадратный метр составляла 201 884 рублей. Речь идет о рынке первичной недвижимости. Для сравнения, стоимость квадратного метра в домах эконом-класса составляет 118 343 рублей. Жилье комфорт-класса — 131 280 рублей, по данным аналитиков. По словам риелтора Эдуарда Казаряна, на резком понижении цены на квартиры сегмента бизнес-класса сказался уход из выборки крупного игрока на рынке — двух домов жилого квартала Первомайская, 1А со средней ценой более 250 тысяч рублей. Этот ЖК исключили из-за того, что на продажу там выставлены апартаменты, которые, по сути, являются нежилыми. Именно поэтому стоимость аналогичной недвижимости претерпела изменения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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