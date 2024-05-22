Володин передал руководству и народу Ирана послание от Путина

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Вячеслав Володин представляет Россию на траурных мероприятиях в Иране
Вячеслав Володин представляет Россию на траурных мероприятиях в Иране Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

Россия скорбит вместе с Ираном в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси. Такое послание от главы РФ Владимира Путина передал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на траурных мероприятиях в Тегеране.

«Мы сохраним светлую память о президенте Раиси как о выдающемся политике, истинном патриоте и настоящем друге. Владимир Путин убежден, что страна стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления суверенитета», — говорится в послании, который передал Вячеслав Володин. Его приводит telegram-канале Госдумы. Путин отметил, что Россия скорбит вместе с Ираном.

Володин в Тегеране также встретился с и.о главы исполнительной власти страны Мохаммадом Мохбером. Председатель Госдумы представляет Россию на траурных мероприятиях в Иране.

Раиси погиб в результате крушения вертолета 19 мая. Почему упало воздушное судно, до сих пор не известно. Раиси поддерживал тесные контакты с Путиным и был союзником России. 

Володин в Тегеране почтил память Раиси
Володин в Тегеране почтил память Раиси
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Россия скорбит вместе с Ираном в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси. Такое послание от главы РФ Владимира Путина передал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на траурных мероприятиях в Тегеране. «Мы сохраним светлую память о президенте Раиси как о выдающемся политике, истинном патриоте и настоящем друге. Владимир Путин убежден, что страна стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления суверенитета», — говорится в послании, который передал Вячеслав Володин. Его приводит telegram-канале Госдумы. Путин отметил, что Россия скорбит вместе с Ираном. Володин в Тегеране также встретился с и.о главы исполнительной власти страны Мохаммадом Мохбером. Председатель Госдумы представляет Россию на траурных мероприятиях в Иране. Раиси погиб в результате крушения вертолета 19 мая. Почему упало воздушное судно, до сих пор не известно. Раиси поддерживал тесные контакты с Путиным и был союзником России. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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