Володин передал руководству и народу Ирана послание от Путина

Россия скорбит вместе с Ираном в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси. Такое послание от главы РФ Владимира Путина передал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на траурных мероприятиях в Тегеране.
«Мы сохраним светлую память о президенте Раиси как о выдающемся политике, истинном патриоте и настоящем друге. Владимир Путин убежден, что страна стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления суверенитета», — говорится в послании, который передал Вячеслав Володин. Его приводит telegram-канале Госдумы. Путин отметил, что Россия скорбит вместе с Ираном.
Володин в Тегеране также встретился с и.о главы исполнительной власти страны Мохаммадом Мохбером. Председатель Госдумы представляет Россию на траурных мероприятиях в Иране.
Раиси погиб в результате крушения вертолета 19 мая. Почему упало воздушное судно, до сих пор не известно. Раиси поддерживал тесные контакты с Путиным и был союзником России.
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