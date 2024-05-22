Свердловская область опустилась в рейтинге качества жизни от кремлевских экспертов

В рейтинге качества жизни Свердловская область спустилась на 20-е место
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Свердловчане считают, что жить в регионе стало хуже Фото:

Свердловская область опустилась в рейтинге регионов по качеству жизни, который ежегодно готовит близкое к Кремлю Агентство стратегических инициатив. Информация опубликована на сайте АСИ, а топ презентовали 22 мая президенту РФ Владимиру Путину.

В 2022 году Свердловская область занимала 14-ю строчку рейтинга. По данным 2023 года, позиция снизилась — сейчас регион находится на 20-м месте. Что касается пятерки лидеров, то там расположились Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и Татарстан.

Опросы о рейтинге качества жизни АСИ проводит ежегодно. В нем учитываются факторы, которые связаны с человеком и его семьей: жилье, трудоустройство, медицина, безопасность, экология, возможности для самореализации. Речь идет о 10 направлениях с более чем 140 показателями. Как подчеркивают авторы рейтинга, его цель — создать стимулы для региональных органов власти к формированию качественной жизни людей.

Такие результаты были по итогам 2022 года
Такие результаты были по итогам 2022 года
И вот какие изменения произошли за год, в рейтинге указаны данные за 2023
И вот какие изменения произошли за год, в рейтинге указаны данные за 2023

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Свердловская область опустилась в рейтинге регионов по качеству жизни, который ежегодно готовит близкое к Кремлю Агентство стратегических инициатив. Информация опубликована на сайте АСИ, а топ презентовали 22 мая президенту РФ Владимиру Путину. В 2022 году Свердловская область занимала 14-ю строчку рейтинга. По данным 2023 года, позиция снизилась — сейчас регион находится на 20-м месте. Что касается пятерки лидеров, то там расположились Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и Татарстан. Опросы о рейтинге качества жизни АСИ проводит ежегодно. В нем учитываются факторы, которые связаны с человеком и его семьей: жилье, трудоустройство, медицина, безопасность, экология, возможности для самореализации. Речь идет о 10 направлениях с более чем 140 показателями. Как подчеркивают авторы рейтинга, его цель — создать стимулы для региональных органов власти к формированию качественной жизни людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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