Свердловская область опустилась в рейтинге качества жизни от кремлевских экспертов

В рейтинге качества жизни Свердловская область спустилась на 20-е место

22 мая 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Свердловчане считают, что жить в регионе стало хуже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская область опустилась в рейтинге регионов по качеству жизни, который ежегодно готовит близкое к Кремлю Агентство стратегических инициатив. Информация опубликована на сайте АСИ, а топ презентовали 22 мая президенту РФ Владимиру Путину. В 2022 году Свердловская область занимала 14-ю строчку рейтинга. По данным 2023 года, позиция снизилась — сейчас регион находится на 20-м месте. Что касается пятерки лидеров, то там расположились Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и Татарстан. Опросы о рейтинге качества жизни АСИ проводит ежегодно. В нем учитываются факторы, которые связаны с человеком и его семьей: жилье, трудоустройство, медицина, безопасность, экология, возможности для самореализации. Речь идет о 10 направлениях с более чем 140 показателями. Как подчеркивают авторы рейтинга, его цель — создать стимулы для региональных органов власти к формированию качественной жизни людей. Такие результаты были по итогам 2022 года Скриншот с сайта АСИ (https://asi.ru/government_officials/quality-of-life-ranking/) И вот какие изменения произошли за год, в рейтинге указаны данные за 2023 Скриншот с сайта АСИ (https://asi.ru/government_officials/quality-of-life-ranking/) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская область опустилась в рейтинге регионов по качеству жизни, который ежегодно готовит близкое к Кремлю Агентство стратегических инициатив. Информация опубликована на сайте АСИ, а топ презентовали 22 мая президенту РФ Владимиру Путину. В 2022 году Свердловская область занимала 14-ю строчку рейтинга. По данным 2023 года, позиция снизилась — сейчас регион находится на 20-м месте. Что касается пятерки лидеров, то там расположились Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и Татарстан. Опросы о рейтинге качества жизни АСИ проводит ежегодно. В нем учитываются факторы, которые связаны с человеком и его семьей: жилье, трудоустройство, медицина, безопасность, экология, возможности для самореализации. Речь идет о 10 направлениях с более чем 140 показателями. Как подчеркивают авторы рейтинга, его цель — создать стимулы для региональных органов власти к формированию качественной жизни людей.