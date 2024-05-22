Путину рассказали, как улучшилась жизнь россиян

Лидерами рейтинга качества жизни стали Москва, Петербург и Тюменская область

22 мая 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

В России растет удовлетворенность качеством жизни Фото: Илья Московец © URA.RU Агентство стратегических инициатив (АСИ) на выставке представило президенту России Владимиру Путину рейтинг качества жизни. Согласно ему, в стране отмечается положительная динамика удовлетворенности россиян по более чем 140 показателям. Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Татарстан стали лидерами рейтинга качества жизни в регионах России. «По 72% показателей рейтинга в 2023 году отмечается положительная динамика. Удовлетворенность получением социальных услуг составляет 80%, а уровень информируемости о социальном обслуживании вырос почти на 20%. Фиксируется положительная динамика в сфере образования и создания возможностей для развития ребенка. На 17% выросла удовлетворенность процессом записи ребенка в детский сад. На 11% — в школу. Почти на 20% — в кружки и секции», — отметили в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Трансляция идет на «России 24». Также улучшение по большинству показателей наблюдается в медицинской сфере. В среднем рост удовлетворенности медобслуживанием составлял около 25%. В том числе повысилась оценка качества работы скорой, амбулаторной и стационарной помощи. Помимо этого, на 5,4% возросла удовлетворенность жилищными условиями и на 8% — оснащенностью парковочных зон. Опросы о рейтинге качества жизни АСИ проводит ежегодно. Там учитываются факторы напрямую связанные с человеком и семьей: жилье, трудоустройство, медицина, безопасность, экология, возможности для самореализации. Речь о 10 направлениях с более чем 140 показателями. Как подчеркивают авторы рейтинга, его цель — создать стимулы для региональных органов власти к формированию качественной жизни людей. Лидерами рейтинга качества жизни в 2022 году стали Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ЯНАО и ХМАО. Рейтинг за 2023 год Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Агентство стратегических инициатив (АСИ) на выставке представило президенту России Владимиру Путину рейтинг качества жизни. Согласно ему, в стране отмечается положительная динамика удовлетворенности россиян по более чем 140 показателям. Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Татарстан стали лидерами рейтинга качества жизни в регионах России. «По 72% показателей рейтинга в 2023 году отмечается положительная динамика. Удовлетворенность получением социальных услуг составляет 80%, а уровень информируемости о социальном обслуживании вырос почти на 20%. Фиксируется положительная динамика в сфере образования и создания возможностей для развития ребенка. На 17% выросла удовлетворенность процессом записи ребенка в детский сад. На 11% — в школу. Почти на 20% — в кружки и секции», — отметили в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Трансляция идет на «России 24». Также улучшение по большинству показателей наблюдается в медицинской сфере. В среднем рост удовлетворенности медобслуживанием составлял около 25%. В том числе повысилась оценка качества работы скорой, амбулаторной и стационарной помощи. Помимо этого, на 5,4% возросла удовлетворенность жилищными условиями и на 8% — оснащенностью парковочных зон. Опросы о рейтинге качества жизни АСИ проводит ежегодно. Там учитываются факторы напрямую связанные с человеком и семьей: жилье, трудоустройство, медицина, безопасность, экология, возможности для самореализации. Речь о 10 направлениях с более чем 140 показателями. Как подчеркивают авторы рейтинга, его цель — создать стимулы для региональных органов власти к формированию качественной жизни людей. Лидерами рейтинга качества жизни в 2022 году стали Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ЯНАО и ХМАО.