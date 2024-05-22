Под Екатеринбургом откроют туристическую деревню с домом на дереве за 72 млн рублей. Фото

В Арамиле в «Парке сказов» появится туристическая деревня
© Служба новостей «URA.RU»
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Так выглядит домик на дереве
Так выглядит домик на дереве

В Арамиле (Свердловская область) появится туристическая деревня. Общая сумма инвестиций с грантом составила 29,5 млн рублей, всего на нее потратят 72 млн. Из любопытных объектов — дизайнерский домик на дереве «Гнездо Кукушки», рассказали URA.RU представители «Парка сказов», где и разместится новая деревня.

«„Гнездо кукушки“ — это уникальное архитектурное сооружение, аналогов которому нет ни в Свердловской области, ни на Урале. Дом представляет собой строение площадью 40 квадратных метров, которое может с комфортом вместить 2-4 человека», — делятся в «Парке сказов». Внутрь дома на дереве можно будет попасть по лестнице, сооружение находится на уровне семь метров и напоминает жилище птиц.

Как рассказал директор «Парка Сказов» Алиса Ларионова, сейчас, помимо «Гнезда кукушки», готово еще два домика — «Нора барсука» и «Хатка ондатры». «Мы стремимся создать место из 12 гостевых домиков. В ближайший год планируем построить отель на берегу Исети, в котором будет 51 номер», — говорит Ларионова. Также в туристической деревне появился термальный бассейн, он находится в русле притока Исети.

Гости «Парка сказов» смогут остановиться в «Хатке ондатры», вот как она выглядит
Гости «Парка сказов» смогут остановиться в «Хатке ондатры», вот как она выглядит
Домик «Нора барсука»
Домик «Нора барсука»
Новый термальный комплекс
Новый термальный комплекс

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В Арамиле (Свердловская область) появится туристическая деревня. Общая сумма инвестиций с грантом составила 29,5 млн рублей, всего на нее потратят 72 млн. Из любопытных объектов — дизайнерский домик на дереве «Гнездо Кукушки», рассказали URA.RU представители «Парка сказов», где и разместится новая деревня. «„Гнездо кукушки“ — это уникальное архитектурное сооружение, аналогов которому нет ни в Свердловской области, ни на Урале. Дом представляет собой строение площадью 40 квадратных метров, которое может с комфортом вместить 2-4 человека», — делятся в «Парке сказов». Внутрь дома на дереве можно будет попасть по лестнице, сооружение находится на уровне семь метров и напоминает жилище птиц. Как рассказал директор «Парка Сказов» Алиса Ларионова, сейчас, помимо «Гнезда кукушки», готово еще два домика — «Нора барсука» и «Хатка ондатры». «Мы стремимся создать место из 12 гостевых домиков. В ближайший год планируем построить отель на берегу Исети, в котором будет 51 номер», — говорит Ларионова. Также в туристической деревне появился термальный бассейн, он находится в русле притока Исети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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