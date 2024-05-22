В Чусовом подросток откусил сверстнику часть уха во время драки

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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, драка, подростки, уличная драка
Вероятная причина драки — словесный конфликт Фото:

Подросток из Чусового (Пермский край) лишился части уха в драке со сверстником. Видео инцидента распространяется в прикамских telegram-каналах. О произошедшем URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Произошла драка между двумя молодыми людьми, в результате которой травму получил один из участников. Сотрудниками отдела МВД России „Чусовской“ их личности установлены», — пояснили в ведомстве агентству.

На видео за кадром звучат преимущественно девичьи голоса. Соперники долго не решаются вступить в схватку. Но под давлением толпы один набрасывается на другого.

В другом ролике история получила продолжение. Подростка, сбежавшего после драки (именно он откусил часть уха оппоненту), догнали где-то во дворах. Он согласился на один удар по лицу и при этом чуть не потерял сознание.

В полиции добавили, что потерпевшему 17-летнему юноше была оказана медицинская помощь, он находится на амбулаторном лечении. Другому участнику инцидента 18 лет. Оба молодых человека ранее не состояли на профилактическом учете в органах внутренних дел. По предварительной версии, причиной драки стал словесный конфликт.

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Подросток из Чусового (Пермский край) лишился части уха в драке со сверстником. Видео инцидента распространяется в прикамских telegram-каналах. О произошедшем URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Произошла драка между двумя молодыми людьми, в результате которой травму получил один из участников. Сотрудниками отдела МВД России „Чусовской“ их личности установлены», — пояснили в ведомстве агентству. На видео за кадром звучат преимущественно девичьи голоса. Соперники долго не решаются вступить в схватку. Но под давлением толпы один набрасывается на другого. В другом ролике история получила продолжение. Подростка, сбежавшего после драки (именно он откусил часть уха оппоненту), догнали где-то во дворах. Он согласился на один удар по лицу и при этом чуть не потерял сознание. В полиции добавили, что потерпевшему 17-летнему юноше была оказана медицинская помощь, он находится на амбулаторном лечении. Другому участнику инцидента 18 лет. Оба молодых человека ранее не состояли на профилактическом учете в органах внутренних дел. По предварительной версии, причиной драки стал словесный конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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