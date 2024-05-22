В Тюмени элитный ресторан опроверг обвинения Россельхознадзора об опасном мясе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ресторана китайской кухни "Дружба". Екатеринбург , нарезка, закуска, мясо
Исправленные документы на мясо уже отправлены в Россельхознадзор Фото:

В Тюмени в элитном ресторане «15/86» сертификаты на мясо медведя, оленя, косули и лося имелись, но только в бумажном виде. Они не были загружены в систему «Меркурий». Об этом заявила операционный директор заведения Елена Серкина, комментируя замечания Россельхознадзора.

«Сертификаты на данную продукцию были, но только на бумажных носителях, и не были загружены в систему „Меркурий“. Вопрос с нашей стороны чисто технический, и он уже решен», — передает заявление Серкиной telegram-канал «РБК Тюмень».

Она добавила, что Россельхознадзор уже получил от них ответ и исправленные документы. Серкина заверила, что гости ресторана могут, как и ранее, быть уверены в качестве их продукции.

Областное управление Россельхознадзора ранее опубликовало документы по результатам проверки в ресторане «15/86». Там было обнаружено мясо неизвестного происхождения без каких-либо сопроводительных документов. В заведении обедают тюменские випы. Среди них — бывший вице-губернатор Сергей Сарычев, семья миллионеров Шевчиков, председатель областной автономии казахов Есенгалий Ибраев и другие представители политического бомонда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в элитном ресторане «15/86» сертификаты на мясо медведя, оленя, косули и лося имелись, но только в бумажном виде. Они не были загружены в систему «Меркурий». Об этом заявила операционный директор заведения Елена Серкина, комментируя замечания Россельхознадзора. «Сертификаты на данную продукцию были, но только на бумажных носителях, и не были загружены в систему „Меркурий“. Вопрос с нашей стороны чисто технический, и он уже решен», — передает заявление Серкиной telegram-канал «РБК Тюмень». Она добавила, что Россельхознадзор уже получил от них ответ и исправленные документы. Серкина заверила, что гости ресторана могут, как и ранее, быть уверены в качестве их продукции. Областное управление Россельхознадзора ранее опубликовало документы по результатам проверки в ресторане «15/86». Там было обнаружено мясо неизвестного происхождения без каких-либо сопроводительных документов. В заведении обедают тюменские випы. Среди них — бывший вице-губернатор Сергей Сарычев, семья миллионеров Шевчиков, председатель областной автономии казахов Есенгалий Ибраев и другие представители политического бомонда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...