В Тюмени элитный ресторан опроверг обвинения Россельхознадзора об опасном мясе

22 мая 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

Исправленные документы на мясо уже отправлены в Россельхознадзор Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени в элитном ресторане «15/86» сертификаты на мясо медведя, оленя, косули и лося имелись, но только в бумажном виде. Они не были загружены в систему «Меркурий». Об этом заявила операционный директор заведения Елена Серкина, комментируя замечания Россельхознадзора. «Сертификаты на данную продукцию были, но только на бумажных носителях, и не были загружены в систему „Меркурий“. Вопрос с нашей стороны чисто технический, и он уже решен», — передает заявление Серкиной telegram-канал «РБК Тюмень». Она добавила, что Россельхознадзор уже получил от них ответ и исправленные документы. Серкина заверила, что гости ресторана могут, как и ранее, быть уверены в качестве их продукции. Областное управление Россельхознадзора ранее опубликовало документы по результатам проверки в ресторане «15/86». Там было обнаружено мясо неизвестного происхождения без каких-либо сопроводительных документов. В заведении обедают тюменские випы. Среди них — бывший вице-губернатор Сергей Сарычев, семья миллионеров Шевчиков, председатель областной автономии казахов Есенгалий Ибраев и другие представители политического бомонда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в элитном ресторане «15/86» сертификаты на мясо медведя, оленя, косули и лося имелись, но только в бумажном виде. Они не были загружены в систему «Меркурий». Об этом заявила операционный директор заведения Елена Серкина, комментируя замечания Россельхознадзора. «Сертификаты на данную продукцию были, но только на бумажных носителях, и не были загружены в систему „Меркурий“. Вопрос с нашей стороны чисто технический, и он уже решен», — передает заявление Серкиной telegram-канал «РБК Тюмень». Она добавила, что Россельхознадзор уже получил от них ответ и исправленные документы. Серкина заверила, что гости ресторана могут, как и ранее, быть уверены в качестве их продукции. Областное управление Россельхознадзора ранее опубликовало документы по результатам проверки в ресторане «15/86». Там было обнаружено мясо неизвестного происхождения без каких-либо сопроводительных документов. В заведении обедают тюменские випы. Среди них — бывший вице-губернатор Сергей Сарычев, семья миллионеров Шевчиков, председатель областной автономии казахов Есенгалий Ибраев и другие представители политического бомонда.