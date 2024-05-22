США готовятся к тестовому полету баллистической ракеты Sentine

22 мая 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

При подобных полетах не используют боевую часть ракеты Фото: U.S. Air Force / R.J. Oriez Вашингтон готовится к тестовому полету собственной межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel. С таким заявлением выступила глава Нацуправления ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго США Джилл Хруби. «Мы следуем действующему расписанию с боеголовкой Sentinel, которую называем W87-1», — сказала Джилл Хруби в рамках слушаний в американском сенате, отвечая на вопрос о статусе подготовки к полету. Руководителя NNSA цитирует РИА Новости. Ранее председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил США Роджер Уикер и сенатор Дебра Фишер в статье для The Wall Street Journal отмечали, что американское ядерное оружие устарело, обновление арсенала существенно отстает от графика. В своей публикации авторы затронули проблему межконтинентальных баллистических ракет, которым минимум 60 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон готовится к тестовому полету собственной межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel. С таким заявлением выступила глава Нацуправления ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго США Джилл Хруби. «Мы следуем действующему расписанию с боеголовкой Sentinel, которую называем W87-1», — сказала Джилл Хруби в рамках слушаний в американском сенате, отвечая на вопрос о статусе подготовки к полету. Руководителя NNSA цитирует РИА Новости. Ранее председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил США Роджер Уикер и сенатор Дебра Фишер в статье для The Wall Street Journal отмечали, что американское ядерное оружие устарело, обновление арсенала существенно отстает от графика. В своей публикации авторы затронули проблему межконтинентальных баллистических ракет, которым минимум 60 лет.