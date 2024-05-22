США готовятся к тестовому полету баллистической ракеты Sentine

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Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен.stock , нато, сша, ракета,  stock, Минитме
При подобных полетах не используют боевую часть ракеты Фото:

Вашингтон готовится к тестовому полету собственной межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel. С таким заявлением выступила глава Нацуправления ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго США Джилл Хруби.

«Мы следуем действующему расписанию с боеголовкой Sentinel, которую называем W87-1», — сказала Джилл Хруби в рамках слушаний в американском сенате, отвечая на вопрос о статусе подготовки к полету. Руководителя NNSA цитирует РИА Новости.

Ранее председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил США Роджер Уикер и сенатор Дебра Фишер в статье для The Wall Street Journal отмечали, что американское ядерное оружие устарело, обновление арсенала существенно отстает от графика. В своей публикации авторы затронули проблему межконтинентальных баллистических ракет, которым минимум 60 лет.

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Вашингтон готовится к тестовому полету собственной межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel. С таким заявлением выступила глава Нацуправления ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго США Джилл Хруби. «Мы следуем действующему расписанию с боеголовкой Sentinel, которую называем W87-1», — сказала Джилл Хруби в рамках слушаний в американском сенате, отвечая на вопрос о статусе подготовки к полету. Руководителя NNSA цитирует РИА Новости. Ранее председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил США Роджер Уикер и сенатор Дебра Фишер в статье для The Wall Street Journal отмечали, что американское ядерное оружие устарело, обновление арсенала существенно отстает от графика. В своей публикации авторы затронули проблему межконтинентальных баллистических ракет, которым минимум 60 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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