В США заявили, что ядерное оружие страны устарело

WSJ: ядерное оружие США устарело из-за проблем с финансированием

20 января 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

Пентагон сообщал, что программа по замене старых ядерных ракет вышла за рамки бюджета Фото: U.S. Air Force / R.J. Oriez Ядерное оружие США устарело, а обновление арсенала отстает от графика. Об этом заявил председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Роджер Уикер и сенатор Дебра Фишер. «Ядерное оружие Америки опасно устарело. Наша безопасность зависит от финансирования и своевременного развертывания межконтинентальной баллистической ракеты Sentine», — написано в статье Фишер и Уикер для газеты The Wall Street Journal . Они отметили, что финансирование ядерной программы отстает от графика. Законодатели заявили, что Белый дом должен серьезно вмешаться в процесс. Касательно России Фишер и Уикер высказались, что ядерные силы страны значительно превышают американские. В своей статье авторы затронули проблему межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, которым минимум 60 лет. Деньги, которые были выделены для их замены, закончились, как сообщал Пентагон. Поэтому законодатели хотят привлечь администрацию президента США Джо Байдена к ответственности. Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что хочет наладить отношения с Россией из-за того, что нее есть современное ядерное оружие. Также он захотел, чтобы США улучшили отношения с Северной Кореей, которая в 2024 году значительно увеличит ядерный арсенал.

Ядерное оружие США устарело, а обновление арсенала отстает от графика. Об этом заявил председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Роджер Уикер и сенатор Дебра Фишер. «Ядерное оружие Америки опасно устарело. Наша безопасность зависит от финансирования и своевременного развертывания межконтинентальной баллистической ракеты Sentine», — написано в статье Фишер и Уикер для газеты The Wall Street Journal. Они отметили, что финансирование ядерной программы отстает от графика. Законодатели заявили, что Белый дом должен серьезно вмешаться в процесс. Касательно России Фишер и Уикер высказались, что ядерные силы страны значительно превышают американские. В своей статье авторы затронули проблему межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, которым минимум 60 лет. Деньги, которые были выделены для их замены, закончились, как сообщал Пентагон. Поэтому законодатели хотят привлечь администрацию президента США Джо Байдена к ответственности. Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что хочет наладить отношения с Россией из-за того, что нее есть современное ядерное оружие. Также он захотел, чтобы США улучшили отношения с Северной Кореей, которая в 2024 году значительно увеличит ядерный арсенал.