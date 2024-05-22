Telegram-канал «Авиаторщина» опубликовал кадры наезда самолета «Уральских авиалиний», направлявшегося в Бишкек, на человека в екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Инцидент произошел ранним утром 19 мая.
«Выпускающих техник стоял спиной к носовой стойке Airbus A320, который готовился к выполнению рейса в Бишкек, и ждал от командира воздушного судна команду на отключение самолетного переговорного устройства для связи с экипажем. Но, как установила комиссия Росавиации, КВС после запуска двигателей такой команды почему-то не подал. Получив от диспетчера разрешение на руление, он снял самолет со стояночного тормоза и сразу же начал движение вперед», — сказано в тексте.
Техник получил серьезные травмы, когда попал под колеса шасси. Его экстренно госпитализировали с переломами обеих ног, одну из которых пришлось ампутировать. Состояние пациента оценили как очень тяжелое, сказано в сообщении.
Росавиация это событие квалифицировала как чрезвычайное происшествие и проводит свое расследование, говорится в тексте. URA.RU писало, что после инцидента было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 263 УК РФ — „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“.
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