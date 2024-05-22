Появились кадры, как самолет наехал на человека в Кольцово. Видео

«Авиаторщина»: мужчине, на которого наехал самолет в Кольцово, ампутировали ногу
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Росавиация это событие квалифицировала как чрезвычайное происшествие (архивное фото)
Росавиация это событие квалифицировала как чрезвычайное происшествие (архивное фото) Фото:

Telegram-канал «Авиаторщина» опубликовал кадры наезда самолета «Уральских авиалиний», направлявшегося в Бишкек, на человека в екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Инцидент произошел ранним утром 19 мая.

«Выпускающих техник стоял спиной к носовой стойке Airbus A320, который готовился к выполнению рейса в Бишкек, и ждал от командира воздушного судна команду на отключение самолетного переговорного устройства для связи с экипажем. Но, как установила комиссия Росавиации, КВС после запуска двигателей такой команды почему-то не подал. Получив от диспетчера разрешение на руление, он снял самолет со стояночного тормоза и сразу же начал движение вперед», — сказано в тексте.

Техник получил серьезные травмы, когда попал под колеса шасси. Его экстренно госпитализировали с переломами обеих ног, одну из которых пришлось ампутировать. Состояние пациента оценили как очень тяжелое, сказано в сообщении.

Росавиация это событие квалифицировала как чрезвычайное происшествие и проводит свое расследование, говорится в тексте. URA.RU писало, что после инцидента было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 263 УК РФ — „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“.

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Telegram-канал «Авиаторщина» опубликовал кадры наезда самолета «Уральских авиалиний», направлявшегося в Бишкек, на человека в екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Инцидент произошел ранним утром 19 мая. «Выпускающих техник стоял спиной к носовой стойке Airbus A320, который готовился к выполнению рейса в Бишкек, и ждал от командира воздушного судна команду на отключение самолетного переговорного устройства для связи с экипажем. Но, как установила комиссия Росавиации, КВС после запуска двигателей такой команды почему-то не подал. Получив от диспетчера разрешение на руление, он снял самолет со стояночного тормоза и сразу же начал движение вперед», — сказано в тексте. Техник получил серьезные травмы, когда попал под колеса шасси. Его экстренно госпитализировали с переломами обеих ног, одну из которых пришлось ампутировать. Состояние пациента оценили как очень тяжелое, сказано в сообщении. Росавиация это событие квалифицировала как чрезвычайное происшествие и проводит свое расследование, говорится в тексте. URA.RU писало, что после инцидента было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 263 УК РФ — „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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