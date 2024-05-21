После наезда самолета на работника Кольцово возбуждено уголовное дело

После травмирования техника «Уральских авиалиний» в екатеринбургском аэропорту Кольцово возбуждено уголовное дело. Информацию сообщает официальный telegram-канал Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ — „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“. Следователем СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз», — говорится в сообщении.
ЧП случилось ранним утром 19 мая. Самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Бишкек, во время выруливания на взлетную полосу наехал передней стойкой шасси на ноги технику. Мужчина получил тяжелые травмы — множественные переломы и размозжение мягких тканей, и был госпитализирован. Сообщалось, что одну ногу ему должны ампутировать, вторую пытаются сохранить врачи.
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