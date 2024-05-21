После наезда самолета на работника Кольцово возбуждено уголовное дело

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Мужчина попал под самолет, который выруливал на взлетную полосу (архивное фото) Фото:

После травмирования техника «Уральских авиалиний» в екатеринбургском аэропорту Кольцово возбуждено уголовное дело. Информацию сообщает официальный telegram-канал Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ — „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“. Следователем СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз», — говорится в сообщении.

ЧП случилось ранним утром 19 мая. Самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Бишкек, во время выруливания на взлетную полосу наехал передней стойкой шасси на ноги технику. Мужчина получил тяжелые травмы — множественные переломы и размозжение мягких тканей, и был госпитализирован. Сообщалось, что одну ногу ему должны ампутировать, вторую пытаются сохранить врачи.

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После травмирования техника «Уральских авиалиний» в екатеринбургском аэропорту Кольцово возбуждено уголовное дело. Информацию сообщает официальный telegram-канал Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ — „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“. Следователем СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз», — говорится в сообщении. ЧП случилось ранним утром 19 мая. Самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Бишкек, во время выруливания на взлетную полосу наехал передней стойкой шасси на ноги технику. Мужчина получил тяжелые травмы — множественные переломы и размозжение мягких тканей, и был госпитализирован. Сообщалось, что одну ногу ему должны ампутировать, вторую пытаются сохранить врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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