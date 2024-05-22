Роман Костомаров получил премию МХТ в номинации «Без комментариев»

22 мая 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Награда вручается за достижения, которые не требуют дополнительных пояснений Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Фигурист Роман Костомаров стал лауреатом премии Художественного театра в специальной номинации «Без комментариев». Об этом сообщил худрук — директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский. «Мы ее вручаем и будем вручать людям разных профессий, которые доказали, что они бойцы не только в профессиональных качествах, но и в человеческих проявлениях», — сказал Хабенский, объявляя победителя. Его цитирует корреспондент ТАСС. Награда вручается за достижения, которые не требуют дополнительных пояснений, и отмечает личности, заслужившие уважение своими действиями вне зависимости от профессиональной сферы. Ранее олимпийскому чемпиону Роману Костомарову провели несколько операций по ампутации конечностей. Затем он стал привыкать жить с протезами и прошел период реабилитации. В конце 2023 года спортсмен впервые после ампутации конечностей вышел на лед. Сейчас он улучшает «свое нынешнее катание». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фигурист Роман Костомаров стал лауреатом премии Художественного театра в специальной номинации «Без комментариев». Об этом сообщил худрук — директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский. «Мы ее вручаем и будем вручать людям разных профессий, которые доказали, что они бойцы не только в профессиональных качествах, но и в человеческих проявлениях», — сказал Хабенский, объявляя победителя. Его цитирует корреспондент ТАСС. Награда вручается за достижения, которые не требуют дополнительных пояснений, и отмечает личности, заслужившие уважение своими действиями вне зависимости от профессиональной сферы. Ранее олимпийскому чемпиону Роману Костомарову провели несколько операций по ампутации конечностей. Затем он стал привыкать жить с протезами и прошел период реабилитации. В конце 2023 года спортсмен впервые после ампутации конечностей вышел на лед. Сейчас он улучшает «свое нынешнее катание».