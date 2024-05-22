22 мая 2024

Роман Костомаров получил премию МХТ в номинации «Без комментариев»

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Пресс-конференция в ТАСС перед выходом в прокат документального фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды». 6 марта 2024. Москва, костомаров роман
Награда вручается за достижения, которые не требуют дополнительных пояснений Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров стал лауреатом премии Художественного театра в специальной номинации «Без комментариев». Об этом сообщил худрук — директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский.

«Мы ее вручаем и будем вручать людям разных профессий, которые доказали, что они бойцы не только в профессиональных качествах, но и в человеческих проявлениях», — сказал Хабенский, объявляя победителя. Его цитирует корреспондент ТАСС.

Награда вручается за достижения, которые не требуют дополнительных пояснений, и отмечает личности, заслужившие уважение своими действиями вне зависимости от профессиональной сферы.

Ранее олимпийскому чемпиону Роману Костомарову провели несколько операций по ампутации конечностей. Затем он стал привыкать жить с протезами и прошел период реабилитации. В конце 2023 года спортсмен впервые после ампутации конечностей вышел на лед. Сейчас он улучшает «свое нынешнее катание».

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Фигурист Роман Костомаров стал лауреатом премии Художественного театра в специальной номинации «Без комментариев». Об этом сообщил худрук — директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский. «Мы ее вручаем и будем вручать людям разных профессий, которые доказали, что они бойцы не только в профессиональных качествах, но и в человеческих проявлениях», — сказал Хабенский, объявляя победителя. Его цитирует корреспондент ТАСС. Награда вручается за достижения, которые не требуют дополнительных пояснений, и отмечает личности, заслужившие уважение своими действиями вне зависимости от профессиональной сферы. Ранее олимпийскому чемпиону Роману Костомарову провели несколько операций по ампутации конечностей. Затем он стал привыкать жить с протезами и прошел период реабилитации. В конце 2023 года спортсмен впервые после ампутации конечностей вышел на лед. Сейчас он улучшает «свое нынешнее катание».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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