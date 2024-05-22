22 мая 2024

В зоне СВО погиб 38-летний военнослужащий Андрей Морозов из Пермского края

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Прощание с Тимофеем Шадриным. Свердловская область, Первоуральск, гвоздики, скорбь, цветы, утрата, память
Боец из Прикамья погиб на передовой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб Андрей Морозов из Краснокамска (Пермский край). По сообщению окружной мэрии, бойцу было 38 лет.

«Официально подтвердилось известие о гибели нашего земляка. В ходе проведения специальной военной операции 2 апреля погиб Андрей Морозов (30.10.1985 года рождения)», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Мэрия присоединилась к соболезнованиям в адрес родных, близких и друзей погибшего. О дате и месте проведения похорон пообещали сообщить позднее.

https://vk.com/public183771914?w=wall-183771914_13157
Пермяк Андрей Морозов погиб на фронте

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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб Андрей Морозов из Краснокамска (Пермский край). По сообщению окружной мэрии, бойцу было 38 лет. «Официально подтвердилось известие о гибели нашего земляка. В ходе проведения специальной военной операции 2 апреля погиб Андрей Морозов (30.10.1985 года рождения)», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Мэрия присоединилась к соболезнованиям в адрес родных, близких и друзей погибшего. О дате и месте проведения похорон пообещали сообщить позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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