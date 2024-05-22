В зоне СВО погиб 38-летний военнослужащий Андрей Морозов из Пермского края

Боец из Прикамья погиб на передовой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб Андрей Морозов из Краснокамска (Пермский край). По сообщению окружной мэрии, бойцу было 38 лет.
«Официально подтвердилось известие о гибели нашего земляка. В ходе проведения специальной военной операции 2 апреля погиб Андрей Морозов (30.10.1985 года рождения)», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Мэрия присоединилась к соболезнованиям в адрес родных, близких и друзей погибшего. О дате и месте проведения похорон пообещали сообщить позднее.
Пермяк Андрей Морозов погиб на фронте
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