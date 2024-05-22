В Кургане планируют ввести в эксплуатацию более 3 млн квадратных метров жилья

23 мая 2024 в 04:29 Размер текста - 17 +

Темп строительства жилья в Кургане увеличивается с каждым годом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Кургане в эксплуатацию планируют ввести свыше 3 млн квадратных метров жилплощадей, темпы строительства многоквартирных домов ежегодно увеличиваются до 25%. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Сегодня совокупный объем продаж земельных участков позволяет в течение ближайших семь-восемь лет ввести порядка трех с лишним млн квадратных метров в Кургане. Жилье с каждым голом прирастает до 25%», — пояснил Вадим Шумков. Общение проходило по видеосвязи. Губернатор уточнил, что приобретающие жилье горожане у компаний, обеспечивших комплексную застройку, получают из регионального бюджета компенсацию за первый взнос по ипотеке в размере полумиллиона рублей на покупку квартиры и 700 тысяч — на приобретение частного дома. «До конца года в Кургане заработает первый в истории региона экопарк. В 2024 году в городе введут в эксплуатацию пять новых спортивных объектов это четыре спортивных комплекса и один бассейн», — заверил Путина Шумков. Также в регионе число индустриальных парков должно увеличится до 13. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в эксплуатацию планируют ввести свыше 3 млн квадратных метров жилплощадей, темпы строительства многоквартирных домов ежегодно увеличиваются до 25%. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Сегодня совокупный объем продаж земельных участков позволяет в течение ближайших семь-восемь лет ввести порядка трех с лишним млн квадратных метров в Кургане. Жилье с каждым голом прирастает до 25%», — пояснил Вадим Шумков. Общение проходило по видеосвязи. Губернатор уточнил, что приобретающие жилье горожане у компаний, обеспечивших комплексную застройку, получают из регионального бюджета компенсацию за первый взнос по ипотеке в размере полумиллиона рублей на покупку квартиры и 700 тысяч — на приобретение частного дома. «До конца года в Кургане заработает первый в истории региона экопарк. В 2024 году в городе введут в эксплуатацию пять новых спортивных объектов это четыре спортивных комплекса и один бассейн», — заверил Путина Шумков. Также в регионе число индустриальных парков должно увеличится до 13.