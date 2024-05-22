22 мая 2024

Онколог назвала признаки рака толстой кишки, появляющиеся до диагностики

Кимми Нг: признаки рака толстой кишки — кровь в кале и изменения в дефекации
© Служба новостей «URA.RU»
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Дефицит витамина D может повлиять на риск развития рака кишечника
Дефицит витамина D может повлиять на риск развития рака кишечника Фото:

Три основных признака рака кишечника — это кровь в кале, изменения в дефекации и боли в животе. Об этом сообщила онколог Кимми Нг.

«Три основных симптома рака кишечника, которые появляются за годы до постановки диагноза, — это наличие крови в кале, изменения в дефекации и боли в животе. Менее очевидным признаком выступает необъяснимая потеря веса», — передает слова врача издание Daily Mail.

Она также отметила рост заболеваемости раком у молодых людей (до 29 лет) и возможные причины, включая питание, окружающую среду и использование антибиотиков. Дефицит витамина D может повлиять на риск развития рака кишечника, а высокий уровень этого вещества связан с лучшей выживаемостью на различных стадиях заболевания.

Врач-косметолог, научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо заявляла, что нехватка витамина D приводит также и к ожирению. По ее словам, дефицит этого витамина есть у половины населения страны, в том числе, у жителей южных регионов.

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Три основных признака рака кишечника — это кровь в кале, изменения в дефекации и боли в животе. Об этом сообщила онколог Кимми Нг. «Три основных симптома рака кишечника, которые появляются за годы до постановки диагноза, — это наличие крови в кале, изменения в дефекации и боли в животе. Менее очевидным признаком выступает необъяснимая потеря веса», — передает слова врача издание Daily Mail. Она также отметила рост заболеваемости раком у молодых людей (до 29 лет) и возможные причины, включая питание, окружающую среду и использование антибиотиков. Дефицит витамина D может повлиять на риск развития рака кишечника, а высокий уровень этого вещества связан с лучшей выживаемостью на различных стадиях заболевания. Врач-косметолог, научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо заявляла, что нехватка витамина D приводит также и к ожирению. По ее словам, дефицит этого витамина есть у половины населения страны, в том числе, у жителей южных регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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