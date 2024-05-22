Онколог назвала признаки рака толстой кишки, появляющиеся до диагностики

Три основных признака рака кишечника — это кровь в кале, изменения в дефекации и боли в животе. Об этом сообщила онколог Кимми Нг.
«Три основных симптома рака кишечника, которые появляются за годы до постановки диагноза, — это наличие крови в кале, изменения в дефекации и боли в животе. Менее очевидным признаком выступает необъяснимая потеря веса», — передает слова врача издание Daily Mail.
Она также отметила рост заболеваемости раком у молодых людей (до 29 лет) и возможные причины, включая питание, окружающую среду и использование антибиотиков. Дефицит витамина D может повлиять на риск развития рака кишечника, а высокий уровень этого вещества связан с лучшей выживаемостью на различных стадиях заболевания.
Врач-косметолог, научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо заявляла, что нехватка витамина D приводит также и к ожирению. По ее словам, дефицит этого витамина есть у половины населения страны, в том числе, у жителей южных регионов.
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