Советник главы Крыма Крючков сообщил о массовой драке в Симферополе

23 мая 2024 в 04:03 Размер текста - 17 +

Участники драки будут наказаны в соответствии с законом, заявил главы Крыма Крючков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На одной из улиц в Симферополе (Крым) произошла массовая драка. Видео потасовки попало в соцсети и вызвало общественный резонанс. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Об этом заявил Советник главы Республики Крым Олег Крючков. «В социальных сетях появилось видео массовой драки на одной из улиц Симферополя. Ситуация на контроле руководства Крыма и МВД. На месте происшествия работают наряды полиции», — сообщил Крючков в telegram-канале. По его словам, все участники драки будут наказаны в соответствии с законом. В пресс-службе МВД России по Республике Крым сообщили, что драка произошла между молодыми людьми. К моменту прибытия полицейских участники конфликта покинули место ЧП, пишет ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На одной из улиц в Симферополе (Крым) произошла массовая драка. Видео потасовки попало в соцсети и вызвало общественный резонанс. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Об этом заявил Советник главы Республики Крым Олег Крючков. «В социальных сетях появилось видео массовой драки на одной из улиц Симферополя. Ситуация на контроле руководства Крыма и МВД. На месте происшествия работают наряды полиции», — сообщил Крючков в telegram-канале. По его словам, все участники драки будут наказаны в соответствии с законом. В пресс-службе МВД России по Республике Крым сообщили, что драка произошла между молодыми людьми. К моменту прибытия полицейских участники конфликта покинули место ЧП, пишет ТАСС.