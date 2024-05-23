Участникам СВО упростили поступление в военные вузы

Для участников и ветеранов СВО в российских военных вузах увеличили порог для поступления с 27 до 30 лет, при этом учебные заведения обязаны предоставить для абитуриентов этой категорий десятипроцентную квоту от общего числа набора. Об этом сообщили источники в военном ведомстве.
«Для всех категорий поступающих в военные высшие учебные заведения продлят срок подачи документов — с 1 мая до 20 июня. При этом бойцы и младшие командиры, получившие государственные награды в ходе боевых действий, получат дополнительные 10 баллов к вступительному рейтингу. Соответствующий приказ подписан министром обороны России», — пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве.
Издание уточняет, что эти поправки призваны привлечь в военные учебные заведения наиболее подготовленных и мотивированных курсантов. Ветераны СВО смогут передать свой опыт не только сокурсникам, но и преподавателям.
Ранее на Госуслугах появился раздел, посвященный мерам поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий, участников СВО и членов их семей. В частности, дети участников СВО получат бесплатные путевки в лагеря. По словам депутата Госдумы Екатерины Стенякиной, в России с начала спецоперации было принято более 90 законов для помощи бойцам СВО и их семьям.
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