Дети участников СВО получат новые льготы

Дети участников СВО получат три тысячи бесплатных путевок в лагеря
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В августе в двух лагерях Краснодарского края смогут отдохнуть 400 ребят из новых регионов
В августе в двух лагерях Краснодарского края смогут отдохнуть 400 ребят из новых регионов Фото:

Дети участников СВО в возрасте от семи до 15 лет получат возможность бесплатно отдохнуть в подмосковном лагере "Литвиново". Об этом сообщила пресс-служба губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области.

"Дети участников СВО (от 7 до 15 лет), как и в прошлом году, получат три тысячи бесплатных путевок в лагерь "Литвиново" в Наро-Фоминском городском округе", — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что в лагере созданы все условия для активного и полноценного отдыха детей, включая спортивные и развлекательные площадки. 

Также первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева заявила, что в августе еще 400 детей из новых регионов смогут провести время в лагерях Краснодарского края. Воробьев подтвердил, что в текущем году летняя оздоровительная кампания охватит около 180 тысяч детей, предоставляя выбор из 105 загородных лагерей и 960 пришкольных лагерей по всей Московской области. Он отметил, что правительство серьезно готовится к летней кампании. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужно организовать отдых и предоставить всю необходимую помощь семьям участников СВО и многодетным семьям, пострадавшим от наводнений. По его словам, государство всегда поддерживает граждан. 

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Дети участников СВО в возрасте от семи до 15 лет получат возможность бесплатно отдохнуть в подмосковном лагере "Литвиново". Об этом сообщила пресс-служба губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области. "Дети участников СВО (от 7 до 15 лет), как и в прошлом году, получат три тысячи бесплатных путевок в лагерь "Литвиново" в Наро-Фоминском городском округе", — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что в лагере созданы все условия для активного и полноценного отдыха детей, включая спортивные и развлекательные площадки.  Также первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева заявила, что в августе еще 400 детей из новых регионов смогут провести время в лагерях Краснодарского края. Воробьев подтвердил, что в текущем году летняя оздоровительная кампания охватит около 180 тысяч детей, предоставляя выбор из 105 загородных лагерей и 960 пришкольных лагерей по всей Московской области. Он отметил, что правительство серьезно готовится к летней кампании.  Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужно организовать отдых и предоставить всю необходимую помощь семьям участников СВО и многодетным семьям, пострадавшим от наводнений. По его словам, государство всегда поддерживает граждан. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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