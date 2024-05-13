Дети участников СВО получат новые льготы

Дети участников СВО в возрасте от семи до 15 лет получат возможность бесплатно отдохнуть в подмосковном лагере "Литвиново". Об этом сообщила пресс-служба губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области.
"Дети участников СВО (от 7 до 15 лет), как и в прошлом году, получат три тысячи бесплатных путевок в лагерь "Литвиново" в Наро-Фоминском городском округе", — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что в лагере созданы все условия для активного и полноценного отдыха детей, включая спортивные и развлекательные площадки.
Также первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева заявила, что в августе еще 400 детей из новых регионов смогут провести время в лагерях Краснодарского края. Воробьев подтвердил, что в текущем году летняя оздоровительная кампания охватит около 180 тысяч детей, предоставляя выбор из 105 загородных лагерей и 960 пришкольных лагерей по всей Московской области. Он отметил, что правительство серьезно готовится к летней кампании.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужно организовать отдых и предоставить всю необходимую помощь семьям участников СВО и многодетным семьям, пострадавшим от наводнений. По его словам, государство всегда поддерживает граждан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.