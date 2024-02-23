Как изменилась социальная поддержка россиян из-за СВО

С начала спецоперации на Украине в России приняли более 90 законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Об этом рассказала URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, отметив, что меры помощи будут только расти после возвращения бойцов домой.
«В прошлом году парламент принял — 172 социально-значимых нормы. Не трудно подсчитать, что это порядка 25% от общего числа принятых законов. Всего с начала спецоперации нами было принято более 90 таких законов, направленных на поддержку военнослужащих и их семей. Необходимо делать все для того, чтобы наши солдаты, офицеры, их члены семьи ни в чем не нуждались. Также по решению президента страны Владимира Путина был создан Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“», — сказала Екатерина Стенякина.
Она назвала основные меры, которые приняли ради благополучия военнослужащих.
- Это банковские и финансовые преференции (кредитные каникулы, замороженные налоговые платежи для индивидуальных предпринимателей);
- Кроме этого, были приняты нормы по сохранению трудовых гарантий. Теперь работодатель не может уволить участника СВО;
- Следующим этапом станет защита вдов, погибших военнослужащих на СВО;
- Конечно, здесь и поддержка детей участников СВО, льготное поступление в вузы). Для самих военнослужащих законодатель тоже установил такую льготу.
По словам Стенякиной, еще предстоит много работы с участниками СВО. «Будут появляться новые меры поддержки, которые продиктованы временем и потребностями участников спецоперации и их семьей. Нам нужно готовиться к тому периоду, когда все цели СВО, поставленные президентом, будут достигнуты. Бойцы поедут домой, и мы должны будем помочь им вернуться к нормальной жизни. Здесь все: трудовая адаптация и социализация, психологическая помощь. Вопросов будет много», — уверена депутат.
Член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов подчеркнул URA.RU, что социальная поддержка семей военнослужащих позитивно влияет на их работу в зоне спецоперации. «Несмотря на колоссальнейшие ограничения и санкции, введенные со стороны недружественных нам стран, РФ выполняет все, что было обещано руководством страны. Президент и правительство будут продолжать уделять внимание социальным вопросам защитников отечества, которые находятся на переднем крае борьбы с неонацистами. Военнослужащие, рискующие своей жизнью, должны знать, что государство их не забывает, не забывает их семьи и будет продолжать заботиться в полном объеме», — добавил собеседник агентства.
Несмотря на многочисленные позитивные изменения, некоторые граждане сталкиваются с проблемами в получении льгот, продолжил в беседе с URA.RU член экспертного совета «Офицеров России», доброволец с позывным «Рахматулла», замполит добровольческого отряда Хопер, бригада Дон (Кинбурнская коса, Херсонское направление) Василий Новиков. «За два года много чего изменилось в этом плане, разумеется, в лучшую сторону. Социальная поддержка родных и близких, членов семей тех, кто принимает участие в СВО, сейчас, конечно, на иной высоте, чем ранее. Бывают накладки на местах, но они не имеют системного характера», — объяснил Новиков.
Правда, не работает постановление правительства России от 1 августа 2023 года №1242 о выдаче удостоверений Ветерана боевых действий добровольцам, сообщил «Рахматулла». «Возможно, это не вина чиновников из правительства, но десятки тысяч добровольцев до сих пор не могут получить его. Я не говорю про „барсиков“ или „мошников“, которые пошли и добровольно заключили контракт, я говорю конкретно про добровольцев, задействованных в СВО через другие организации», — обратил внимание член «Офицеров России».
Работа со слепыми зонами уже ведется, подчеркнула Стенякина. «В ежедневном режиме депутаты Госдумы находятся в контакте с участниками спецоперации и их семьями. В том числе, в формате рабочей группы по вопросам СВО, личных приемов, общения с родственниками, узнают о том, что некоторые меры поддержки иной раз не срабатывают. Например, недавно, семья погибшего бойца получила денежную выплату и приняла решение положить деньги на банковский счет вдовы. Однако из-за этого семья лишилась всех мер социальной поддержки, поскольку стала не соответствовать установленным критериям нуждаемости. Безусловно, такая ситуация несправедлива. Такую выплату нельзя учитывать в оценке нуждаемости семьи. Она уже не учитывается в доходе, но и на банковских счетах ее учитывать не нужно», — рассказала депутат.
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