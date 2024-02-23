Как изменилась социальная поддержка россиян из-за СВО

Депутат Госдумы Стенякина: принято 90 законов для помощи бойцам СВО и их семьям

24 февраля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Меры поддержки после завершения СВО будут расширяться, сказала Екатерина Стенякина Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С начала спецоперации на Украине в России приняли более 90 законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Об этом рассказала URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, отметив, что меры помощи будут только расти после возвращения бойцов домой. «В прошлом году парламент принял — 172 социально-значимых нормы. Не трудно подсчитать, что это порядка 25% от общего числа принятых законов. Всего с начала спецоперации нами было принято более 90 таких законов, направленных на поддержку военнослужащих и их семей. Необходимо делать все для того, чтобы наши солдаты, офицеры, их члены семьи ни в чем не нуждались. Также по решению президента страны Владимира Путина был создан Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“», — сказала Екатерина Стенякина. Она назвала основные меры, которые приняли ради благополучия военнослужащих. Это банковские и финансовые преференции (кредитные каникулы, замороженные налоговые платежи для индивидуальных предпринимателей);

Кроме этого, были приняты нормы по сохранению трудовых гарантий. Теперь работодатель не может уволить участника СВО;

Следующим этапом станет защита вдов, погибших военнослужащих на СВО;

Конечно, здесь и поддержка детей участников СВО, льготное поступление в вузы). Для самих военнослужащих законодатель тоже установил такую льготу. По словам Стенякиной, еще предстоит много работы с участниками СВО. «Будут появляться новые меры поддержки, которые продиктованы временем и потребностями участников спецоперации и их семьей. Нам нужно готовиться к тому периоду, когда все цели СВО, поставленные президентом, будут достигнуты. Бойцы поедут домой, и мы должны будем помочь им вернуться к нормальной жизни. Здесь все: трудовая адаптация и социализация, психологическая помощь. Вопросов будет много», — уверена депутат. Новость по теме Госдума рассмотрит законопроект об установлении Дня участника СВО Член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов подчеркнул URA.RU, что социальная поддержка семей военнослужащих позитивно влияет на их работу в зоне спецоперации. «Несмотря на колоссальнейшие ограничения и санкции, введенные со стороны недружественных нам стран, РФ выполняет все, что было обещано руководством страны. Президент и правительство будут продолжать уделять внимание социальным вопросам защитников отечества, которые находятся на переднем крае борьбы с неонацистами. Военнослужащие, рискующие своей жизнью, должны знать, что государство их не забывает, не забывает их семьи и будет продолжать заботиться в полном объеме», — добавил собеседник агентства. Несмотря на многочисленные позитивные изменения, некоторые граждане сталкиваются с проблемами в получении льгот, продолжил в беседе с URA.RU член экспертного совета «Офицеров России», доброволец с позывным «Рахматулла», замполит добровольческого отряда Хопер, бригада Дон (Кинбурнская коса, Херсонское направление) Василий Новиков. «За два года много чего изменилось в этом плане, разумеется, в лучшую сторону. Социальная поддержка родных и близких, членов семей тех, кто принимает участие в СВО, сейчас, конечно, на иной высоте, чем ранее. Бывают накладки на местах, но они не имеют системного характера», — объяснил Новиков. Новость по теме Бойцам СВО станет проще получить лечение и пройти реабилитацию Правда, не работает постановление правительства России от 1 августа 2023 года №1242 о выдаче удостоверений Ветерана боевых действий добровольцам, сообщил «Рахматулла». «Возможно, это не вина чиновников из правительства, но десятки тысяч добровольцев до сих пор не могут получить его. Я не говорю про „барсиков“ или „мошников“, которые пошли и добровольно заключили контракт, я говорю конкретно про добровольцев, задействованных в СВО через другие организации», — обратил внимание член «Офицеров России». Работа со слепыми зонами уже ведется, подчеркнула Стенякина. «В ежедневном режиме депутаты Госдумы находятся в контакте с участниками спецоперации и их семьями. В том числе, в формате рабочей группы по вопросам СВО, личных приемов, общения с родственниками, узнают о том, что некоторые меры поддержки иной раз не срабатывают. Например, недавно, семья погибшего бойца получила денежную выплату и приняла решение положить деньги на банковский счет вдовы. Однако из-за этого семья лишилась всех мер социальной поддержки, поскольку стала не соответствовать установленным критериям нуждаемости. Безусловно, такая ситуация несправедлива. Такую выплату нельзя учитывать в оценке нуждаемости семьи. Она уже не учитывается в доходе, но и на банковских счетах ее учитывать не нужно», — рассказала депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С начала спецоперации на Украине в России приняли более 90 законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Об этом рассказала URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, отметив, что меры помощи будут только расти после возвращения бойцов домой. «В прошлом году парламент принял — 172 социально-значимых нормы. Не трудно подсчитать, что это порядка 25% от общего числа принятых законов. Всего с начала спецоперации нами было принято более 90 таких законов, направленных на поддержку военнослужащих и их семей. Необходимо делать все для того, чтобы наши солдаты, офицеры, их члены семьи ни в чем не нуждались. Также по решению президента страны Владимира Путина был создан Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“», — сказала Екатерина Стенякина. Она назвала основные меры, которые приняли ради благополучия военнослужащих. По словам Стенякиной, еще предстоит много работы с участниками СВО. «Будут появляться новые меры поддержки, которые продиктованы временем и потребностями участников спецоперации и их семьей. Нам нужно готовиться к тому периоду, когда все цели СВО, поставленные президентом, будут достигнуты. Бойцы поедут домой, и мы должны будем помочь им вернуться к нормальной жизни. Здесь все: трудовая адаптация и социализация, психологическая помощь. Вопросов будет много», — уверена депутат. Член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов подчеркнул URA.RU, что социальная поддержка семей военнослужащих позитивно влияет на их работу в зоне спецоперации. «Несмотря на колоссальнейшие ограничения и санкции, введенные со стороны недружественных нам стран, РФ выполняет все, что было обещано руководством страны. Президент и правительство будут продолжать уделять внимание социальным вопросам защитников отечества, которые находятся на переднем крае борьбы с неонацистами. Военнослужащие, рискующие своей жизнью, должны знать, что государство их не забывает, не забывает их семьи и будет продолжать заботиться в полном объеме», — добавил собеседник агентства. Несмотря на многочисленные позитивные изменения, некоторые граждане сталкиваются с проблемами в получении льгот, продолжил в беседе с URA.RU член экспертного совета «Офицеров России», доброволец с позывным «Рахматулла», замполит добровольческого отряда Хопер, бригада Дон (Кинбурнская коса, Херсонское направление) Василий Новиков. «За два года много чего изменилось в этом плане, разумеется, в лучшую сторону. Социальная поддержка родных и близких, членов семей тех, кто принимает участие в СВО, сейчас, конечно, на иной высоте, чем ранее. Бывают накладки на местах, но они не имеют системного характера», — объяснил Новиков. Правда, не работает постановление правительства России от 1 августа 2023 года №1242 о выдаче удостоверений Ветерана боевых действий добровольцам, сообщил «Рахматулла». «Возможно, это не вина чиновников из правительства, но десятки тысяч добровольцев до сих пор не могут получить его. Я не говорю про „барсиков“ или „мошников“, которые пошли и добровольно заключили контракт, я говорю конкретно про добровольцев, задействованных в СВО через другие организации», — обратил внимание член «Офицеров России». Работа со слепыми зонами уже ведется, подчеркнула Стенякина. «В ежедневном режиме депутаты Госдумы находятся в контакте с участниками спецоперации и их семьями. В том числе, в формате рабочей группы по вопросам СВО, личных приемов, общения с родственниками, узнают о том, что некоторые меры поддержки иной раз не срабатывают. Например, недавно, семья погибшего бойца получила денежную выплату и приняла решение положить деньги на банковский счет вдовы. Однако из-за этого семья лишилась всех мер социальной поддержки, поскольку стала не соответствовать установленным критериям нуждаемости. Безусловно, такая ситуация несправедлива. Такую выплату нельзя учитывать в оценке нуждаемости семьи. Она уже не учитывается в доходе, но и на банковских счетах ее учитывать не нужно», — рассказала депутат.