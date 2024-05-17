На Госуслугах появился новый раздел для участников СВО и их семей

На Госуслугах появился раздел, посвященный мерам поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий, участников СВО и членов их семей. Что можно в нем узнать — в материале URA.RU.
Что прописано в разделе
В новом разделе на Госуслугах собрана информация о всех мерах поддержки для ветеранов и инвалидов боевых действий, участников спецоперации, а также для членов их семей. В разделе есть сведения о выплатах и льготах, психологической поддержке и оформлении необходимых документов.
Льготы и выплаты
В разделе собрана вся необходимая информация о федеральных и региональных программах поддержки. Там также сообщают о возможностях, предоставляемых фондом «Защитники Отечества».
Ветераны имеют право на различные формы государственной поддержки, включая ежемесячные денежные выплаты, медицинскую помощь, лекарства, возможность получения двух пенсий одновременно, социальные услуги, санаторно-курортное лечение, аренду земельных участков, технические средства реабилитации и освобождение от уплаты налога на имущество.
Дополнительная информация в разделе
В новом разделе есть информация о том, как можно поступить в вуз на бюджет и оформить надбавки к пенсии. Там же указано, как получить психологическую и юридическую помощь и деньги на строительство или покупку жилья. А семьи ветеранов могут узнать, как получить выплаты на детский оздоровительный отдых и компенсации оплаты коммунальных услуг.
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