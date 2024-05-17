На Госуслугах появился новый раздел для участников СВО и их семей

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Госуслуги создали новый раздел о льготах и выплатах участникам СВО и их семьям
Госуслуги создали новый раздел о льготах и выплатах участникам СВО и их семьям Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Госуслугах появился раздел, посвященный мерам поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий, участников СВО и членов их семей. Что можно в нем узнать — в материале URA.RU.

Что прописано в разделе

В новом разделе на Госуслугах собрана информация о всех мерах поддержки для ветеранов и инвалидов боевых действий, участников спецоперации, а также для членов их семей. В разделе есть сведения о выплатах и льготах, психологической поддержке и оформлении необходимых документов.

Льготы и выплаты

В разделе собрана вся необходимая информация о федеральных и региональных программах поддержки. Там также сообщают о возможностях, предоставляемых фондом «Защитники Отечества».

Ветераны имеют право на различные формы государственной поддержки, включая ежемесячные денежные выплаты, медицинскую помощь, лекарства, возможность получения двух пенсий одновременно, социальные услуги, санаторно-курортное лечение, аренду земельных участков, технические средства реабилитации и освобождение от уплаты налога на имущество.

Дополнительная информация в разделе

В новом разделе есть информация о том, как можно поступить в вуз на бюджет и оформить надбавки к пенсии. Там же указано, как получить психологическую и юридическую помощь и деньги на строительство или покупку жилья. А семьи ветеранов могут узнать, как получить выплаты на детский оздоровительный отдых и компенсации оплаты коммунальных услуг.

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На Госуслугах появился раздел, посвященный мерам поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий, участников СВО и членов их семей. Что можно в нем узнать — в материале URA.RU. Что прописано в разделе В новом разделе на Госуслугах собрана информация о всех мерах поддержки для ветеранов и инвалидов боевых действий, участников спецоперации, а также для членов их семей. В разделе есть сведения о выплатах и льготах, психологической поддержке и оформлении необходимых документов. Льготы и выплаты В разделе собрана вся необходимая информация о федеральных и региональных программах поддержки. Там также сообщают о возможностях, предоставляемых фондом «Защитники Отечества». Ветераны имеют право на различные формы государственной поддержки, включая ежемесячные денежные выплаты, медицинскую помощь, лекарства, возможность получения двух пенсий одновременно, социальные услуги, санаторно-курортное лечение, аренду земельных участков, технические средства реабилитации и освобождение от уплаты налога на имущество. Дополнительная информация в разделе В новом разделе есть информация о том, как можно поступить в вуз на бюджет и оформить надбавки к пенсии. Там же указано, как получить психологическую и юридическую помощь и деньги на строительство или покупку жилья. А семьи ветеранов могут узнать, как получить выплаты на детский оздоровительный отдых и компенсации оплаты коммунальных услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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