22 мая 2024

Екатеринбуржец, помилованный Путиным, попался с наркотиком

© Служба новостей «URA.RU»
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УФСИН. Тюмень, уфсин, конвоирование, конвой, наручники
Ранее мужчина был судим за такое же преступление Фото:

Екатеринбуржец, помилованный указом президента Владимира Путина в связи с участием в СВО, попался с наркотическим веществом. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление, рассказал URA.RU источник, близкий к теме.

«По месту жительства в квартире на улице Первомайская у 45-летнего военного был обнаружен сверток из бумаги с мефедроном массой 0,7 граммов. Наркотическое вещество он приобрел через закладку у неизвестного лица на проспекте Космонавтов. Объяснил, что купил для себя, без цели сбыта», — сообщил источник.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Восемь лет назад мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Полтора года назад он был помилован указом президента за участие в СВО. Сейчас подозреваемый содержится в СИЗО.

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Екатеринбуржец, помилованный указом президента Владимира Путина в связи с участием в СВО, попался с наркотическим веществом. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление, рассказал URA.RU источник, близкий к теме. «По месту жительства в квартире на улице Первомайская у 45-летнего военного был обнаружен сверток из бумаги с мефедроном массой 0,7 граммов. Наркотическое вещество он приобрел через закладку у неизвестного лица на проспекте Космонавтов. Объяснил, что купил для себя, без цели сбыта», — сообщил источник. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Восемь лет назад мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Полтора года назад он был помилован указом президента за участие в СВО. Сейчас подозреваемый содержится в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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