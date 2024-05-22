Екатеринбуржец, помилованный Путиным, попался с наркотиком

Екатеринбуржец, помилованный указом президента Владимира Путина в связи с участием в СВО, попался с наркотическим веществом. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление, рассказал URA.RU источник, близкий к теме.
«По месту жительства в квартире на улице Первомайская у 45-летнего военного был обнаружен сверток из бумаги с мефедроном массой 0,7 граммов. Наркотическое вещество он приобрел через закладку у неизвестного лица на проспекте Космонавтов. Объяснил, что купил для себя, без цели сбыта», — сообщил источник.
Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Восемь лет назад мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Полтора года назад он был помилован указом президента за участие в СВО. Сейчас подозреваемый содержится в СИЗО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!