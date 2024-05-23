В России хотят ввести пособие женщинам за рождение детей до 25 лет

Депутаты партии ЛДПР планируют внести в Госдуму на рассмотрение законопроект о выплате женщинам в возрасте до 25 лет по 200 тысяч рублей за рождение каждого ребенка. Единовременное пособие предполагается для каждой роженицы не зависимо от материального положения.
«Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам в возрасте до 25 лет и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 тыс. рублей, которые роженица сможет получить на каждого ребенка, появившегося на свет до установленного возраста», — говорится в пояснительной записке, передает ТАСС. Авторы предлагают установить срок вступления законопроекта в силу с 1 января 2025 года.
Они отметили, что в России за последние годы вырос средний возраст при рождении первого ребенка до 30 лет. Около 40% женщин в стране отказываются от рождения детей из-за низкого материального положения и жилищных условий.
Заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов пояснил, что законопроект направлен на повышение рождаемости именно в молодых семьях. При этом, как правило, это студенты или пары, только начинающие самостоятельно жить, а сумма в 200 тысяч рублей поможет на первых порах обеспечить ребенка и маму всем необходимым.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что в России зафиксировано снижение числа женщин репродуктивного возраста. Данная тенденция будет наблюдаться еще достаточно долгое время несмотря на то, что возрастная группа 20-29 лет начнет увеличиваться после 2028 года. Она подчеркнула важность разработки мер, которые поддержат семьи и помогут изменить существующие репродуктивные установки, когда женщины откладывают рождение первого ребенка на более поздний возраст.
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