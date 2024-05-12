Голикова предупредила о снижении числа женщин репродуктивного возраста в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, голикова татьяна
В данный момент важна разработка мер, которые позволят изменить существующие репродуктивные установки, заявила Татьяна Голикова Фото:

В России зафиксировано снижение числа женщин репродуктивного возраста. Об этом рассказала кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова.

«Количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, существенно снизилось», — передает слова Голиковой ТАСС. Она добавила, что данная тенденция будет наблюдаться еще достаточно долгое время, несмотря на то, что возрастная группа 20-29 лет начнет увеличиваться после 2028 года.

Голикова подчеркнула важность разработки мер, которые поддержат семьи и помогут изменить существующие репродуктивные установки, когда женщины откладывают рождение первого ребенка на более поздний возраст. По данным Голиковой, в 2023 году суммарный коэффициент рождаемости оценивается в 1,41. Тенденцию снижения рождаемости по первым детям удалось остановить, хотя наблюдается снижение на 4,5% по вторым детям и рост на 3,6% по третьим детям, заключила кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России зафиксировано снижение числа женщин репродуктивного возраста. Об этом рассказала кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова. «Количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, существенно снизилось», — передает слова Голиковой ТАСС. Она добавила, что данная тенденция будет наблюдаться еще достаточно долгое время, несмотря на то, что возрастная группа 20-29 лет начнет увеличиваться после 2028 года. Голикова подчеркнула важность разработки мер, которые поддержат семьи и помогут изменить существующие репродуктивные установки, когда женщины откладывают рождение первого ребенка на более поздний возраст. По данным Голиковой, в 2023 году суммарный коэффициент рождаемости оценивается в 1,41. Тенденцию снижения рождаемости по первым детям удалось остановить, хотя наблюдается снижение на 4,5% по вторым детям и рост на 3,6% по третьим детям, заключила кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...