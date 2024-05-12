Голикова предупредила о снижении числа женщин репродуктивного возраста в РФ

В России зафиксировано снижение числа женщин репродуктивного возраста. Об этом рассказала кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова.
«Количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, существенно снизилось», — передает слова Голиковой ТАСС. Она добавила, что данная тенденция будет наблюдаться еще достаточно долгое время, несмотря на то, что возрастная группа 20-29 лет начнет увеличиваться после 2028 года.
Голикова подчеркнула важность разработки мер, которые поддержат семьи и помогут изменить существующие репродуктивные установки, когда женщины откладывают рождение первого ребенка на более поздний возраст. По данным Голиковой, в 2023 году суммарный коэффициент рождаемости оценивается в 1,41. Тенденцию снижения рождаемости по первым детям удалось остановить, хотя наблюдается снижение на 4,5% по вторым детям и рост на 3,6% по третьим детям, заключила кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам.
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