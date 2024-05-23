Журналисты узнали о махинациях сожительницы экс-замминистра обороны Иванова

РИАН: сожительница замглавы МО Иванова переоформила автомобили на других лиц
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Сожительница замминистра обороны Тимура Иванова переоформила машины на других лиц
Сожительница замминистра обороны Тимура Иванова переоформила машины на других лиц Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Сожительница заместителя министра обороны России Тимура Иванова, Мария Китаева, сменила владельцев своих автомобилей Mercedes и MINI Cooper. Об этом стало известно благодаря информации из открытых баз данных.

"18 мая 2024 года у машины (MINI Cooper S — прим. URA.RU) появился новый владелец. Страховой полис <...> теперь оформлен на другого человека", — выяснил корреспондент РИА Новости, изучив открытые базы данных. Отмечается, что этот автомобиль был в собственности Китаевой более 20 лет. Его стоимость оценивается примерно в 500 тысяч рублей.

Также в базах данных фигурирует Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, данные владельца которого совпадают с данными Китаевой. Автомобиль был выставлен на продажу на сайте "Авто.ру" за 7 842 600 рублей. С 14 мая 2024 года у данного транспортного средства появился новый владелец, и предыдущий страховой полис аннулирован.

Иванов был задержан по подозрению во взятке в размере 1,185 миллиарда рублей. Однако замминистра не признал свою вину. Недавно стало известно, что пройдет слушание по жалобе Иванова на свой арест.

В день задержания Иванова на торги выставили квартиру в центре Москвы, площадью в 317 квадратных метров. Отмечалось, что недвижимость также была зарегистрирована на имя экс-супруги замминистра обороны. На следующий день также стало известно, что супруги ранее приобрели обширное имущество.

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Сожительница заместителя министра обороны России Тимура Иванова, Мария Китаева, сменила владельцев своих автомобилей Mercedes и MINI Cooper. Об этом стало известно благодаря информации из открытых баз данных. "18 мая 2024 года у машины (MINI Cooper S — прим. URA.RU) появился новый владелец. Страховой полис <...> теперь оформлен на другого человека", — выяснил корреспондент РИА Новости, изучив открытые базы данных. Отмечается, что этот автомобиль был в собственности Китаевой более 20 лет. Его стоимость оценивается примерно в 500 тысяч рублей. Также в базах данных фигурирует Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, данные владельца которого совпадают с данными Китаевой. Автомобиль был выставлен на продажу на сайте "Авто.ру" за 7 842 600 рублей. С 14 мая 2024 года у данного транспортного средства появился новый владелец, и предыдущий страховой полис аннулирован. Иванов был задержан по подозрению во взятке в размере 1,185 миллиарда рублей. Однако замминистра не признал свою вину. Недавно стало известно, что пройдет слушание по жалобе Иванова на свой арест. В день задержания Иванова на торги выставили квартиру в центре Москвы, площадью в 317 квадратных метров. Отмечалось, что недвижимость также была зарегистрирована на имя экс-супруги замминистра обороны. На следующий день также стало известно, что супруги ранее приобрели обширное имущество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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