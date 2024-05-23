Журналисты узнали о махинациях сожительницы экс-замминистра обороны Иванова

Сожительница заместителя министра обороны России Тимура Иванова, Мария Китаева, сменила владельцев своих автомобилей Mercedes и MINI Cooper. Об этом стало известно благодаря информации из открытых баз данных.
"18 мая 2024 года у машины (MINI Cooper S — прим. URA.RU) появился новый владелец. Страховой полис <...> теперь оформлен на другого человека", — выяснил корреспондент РИА Новости, изучив открытые базы данных. Отмечается, что этот автомобиль был в собственности Китаевой более 20 лет. Его стоимость оценивается примерно в 500 тысяч рублей.
Также в базах данных фигурирует Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, данные владельца которого совпадают с данными Китаевой. Автомобиль был выставлен на продажу на сайте "Авто.ру" за 7 842 600 рублей. С 14 мая 2024 года у данного транспортного средства появился новый владелец, и предыдущий страховой полис аннулирован.
Иванов был задержан по подозрению во взятке в размере 1,185 миллиарда рублей. Однако замминистра не признал свою вину. Недавно стало известно, что пройдет слушание по жалобе Иванова на свой арест.
В день задержания Иванова на торги выставили квартиру в центре Москвы, площадью в 317 квадратных метров. Отмечалось, что недвижимость также была зарегистрирована на имя экс-супруги замминистра обороны. На следующий день также стало известно, что супруги ранее приобрели обширное имущество.
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