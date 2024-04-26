Mash: квартиру экс-жены Иванова, площадью в 317 квадратов, выставили на торги

26 апреля 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

На торги выставили квартиру экс-жены Тимура Иванова, площадью в 317 квадратных метров, передает Shot (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке В день задержания замминистра обороны РФ Тимура Иванова за получение взятки, на торги выставили квартиру, оформленную на его бывшую жену. Недвижимость находится в центре Москвы. Ее оценили в 500 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash. «Квартиру в центре Москвы, которая принадлежит бывшей супруге Тимура Иванова, выставили на продажу за 500 миллионов рублей. <…> Площадь роскошной недвижимости на Поварской улице составляет 317 квадратов. Внутри: гостиная, столовая, кухня, кабинет, три спальни, каждая со своей ванной и гардеробной, гостевой санузел, отдельная комната для одежды, помещение для персонала. Высота потолка аж четыре метра», — передают авторы канала. В свою очередь, Shot сообщает, что Иванов зарегистрирован в этой квартире. При этом не сообщается, где находится хозяйка жилья в настоящий момент. Ранее бывшего замминистра обороны России Иванова арестовали по обвинению в получении крупной взятки. Ее сумма предварительно составила 1,185 миллиарда рублей (10,6 миллиона долларов). При этом отмечается, что его могут выпустить под залог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В день задержания замминистра обороны РФ Тимура Иванова за получение взятки, на торги выставили квартиру, оформленную на его бывшую жену. Недвижимость находится в центре Москвы. Ее оценили в 500 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash. «Квартиру в центре Москвы, которая принадлежит бывшей супруге Тимура Иванова, выставили на продажу за 500 миллионов рублей. <…> Площадь роскошной недвижимости на Поварской улице составляет 317 квадратов. Внутри: гостиная, столовая, кухня, кабинет, три спальни, каждая со своей ванной и гардеробной, гостевой санузел, отдельная комната для одежды, помещение для персонала. Высота потолка аж четыре метра», — передают авторы канала. В свою очередь, Shot сообщает, что Иванов зарегистрирован в этой квартире. При этом не сообщается, где находится хозяйка жилья в настоящий момент. Ранее бывшего замминистра обороны России Иванова арестовали по обвинению в получении крупной взятки. Ее сумма предварительно составила 1,185 миллиарда рублей (10,6 миллиона долларов). При этом отмечается, что его могут выпустить под залог.