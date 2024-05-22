22 мая 2024

В Кургане запретят продажу алкоголя на два дня

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, вино, суррогатный алкоголь
В Кургане ограничат продажу алкоголя Фото:

В Кургане ввели запрет на продажу алкоголя, в том числе пива. Ограничение будет действовать в период праздника «Последний звонок» в школах 24 и 25 мая. Об этом сообщается в постановлении администрации города.

«Запретить 24 мая 2024 года и 25 мая 2024 года продажу алкогольной продукции, в том числе пива. Ограничение будет действовать с 08:00 до 23:00», — говорится в постановлении.

Продажа спиртного будет временно прекращена в организациях розничной торговли. В предприятиях общепита будет введен запрет на продажу на вынос. Также нельзя будет приобрести алкоголь при организации праздничных площадок.

Ранее в Кургане и области вводили ограничение на продажу спиртного из-за празднования 9 Мая. Изначально запрет вводили на три дня, но позднее сократили до одного. Также нельзя было покупать алкоголь с 11 по 21 апреля из-за ЧС.

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В Кургане ввели запрет на продажу алкоголя, в том числе пива. Ограничение будет действовать в период праздника «Последний звонок» в школах 24 и 25 мая. Об этом сообщается в постановлении администрации города. «Запретить 24 мая 2024 года и 25 мая 2024 года продажу алкогольной продукции, в том числе пива. Ограничение будет действовать с 08:00 до 23:00», — говорится в постановлении. Продажа спиртного будет временно прекращена в организациях розничной торговли. В предприятиях общепита будет введен запрет на продажу на вынос. Также нельзя будет приобрести алкоголь при организации праздничных площадок. Ранее в Кургане и области вводили ограничение на продажу спиртного из-за празднования 9 Мая. Изначально запрет вводили на три дня, но позднее сократили до одного. Также нельзя было покупать алкоголь с 11 по 21 апреля из-за ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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