В Кургане запретят продажу алкоголя на два дня

23 мая 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

В Кургане ограничат продажу алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане ввели запрет на продажу алкоголя, в том числе пива. Ограничение будет действовать в период праздника «Последний звонок» в школах 24 и 25 мая. Об этом сообщается в постановлении администрации города. «Запретить 24 мая 2024 года и 25 мая 2024 года продажу алкогольной продукции, в том числе пива. Ограничение будет действовать с 08:00 до 23:00», — говорится в постановлении. Продажа спиртного будет временно прекращена в организациях розничной торговли. В предприятиях общепита будет введен запрет на продажу на вынос. Также нельзя будет приобрести алкоголь при организации праздничных площадок. Ранее в Кургане и области вводили ограничение на продажу спиртного из-за празднования 9 Мая. Изначально запрет вводили на три дня, но позднее сократили до одного. Также нельзя было покупать алкоголь с 11 по 21 апреля из-за ЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане ввели запрет на продажу алкоголя, в том числе пива. Ограничение будет действовать в период праздника «Последний звонок» в школах 24 и 25 мая. Об этом сообщается в постановлении администрации города. «Запретить 24 мая 2024 года и 25 мая 2024 года продажу алкогольной продукции, в том числе пива. Ограничение будет действовать с 08:00 до 23:00», — говорится в постановлении. Продажа спиртного будет временно прекращена в организациях розничной торговли. В предприятиях общепита будет введен запрет на продажу на вынос. Также нельзя будет приобрести алкоголь при организации праздничных площадок. Ранее в Кургане и области вводили ограничение на продажу спиртного из-за празднования 9 Мая. Изначально запрет вводили на три дня, но позднее сократили до одного. Также нельзя было покупать алкоголь с 11 по 21 апреля из-за ЧС.