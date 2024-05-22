На что потратит деньги челябинец, выигравший 607 млн рублей в лотерею

Челябинец, выигравший 607 млн рублей в лотерею, станет благотворителем

23 мая 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Магнитогорец намерен потратить часть денег на постройку загородного дома и благотворительность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Челябинец выиграл 607 млн рублей в лотерею Выигравший в лотерею 607 млн рублей житель Челябинской области намерен потратить часть денег на постройку загородного дома и благотворительность. Что делать с оставшимся баснословным выигрышем он пока не определился. Об этом заявил 23 мая сам Алексей М. «На что именно потратить баснословную сумму, будем решать на семейном собрании с мамой и сестрой. Наверное, часть средств отдам им. На оставшиеся деньги, возможно, построю загородный дом и пожертвую часть на благотворительность. Еще есть время подумать, как и куда лучше вложить суперприз, — отмечает магнитогорец. В соответствии с законом выплата крупных выигрышей осуществляется не позднее 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета, лотерейной квитанции или информации о приобретении электронного лотерейного билета. Порядок выплаты выигрышей контролирует ФНС. Ранее жителя Челябинской области, выигравшего в лотерею свыше 607 млн рублей, ограничили по времени оформления своего выигрыша. Как сообщили в «Столото», у счастливчика на это есть примерно три с половиной года. На руки после вычета налога челябинец получит 516 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выигравший в лотерею 607 млн рублей житель Челябинской области намерен потратить часть денег на постройку загородного дома и благотворительность. Что делать с оставшимся баснословным выигрышем он пока не определился. Об этом заявил 23 мая сам Алексей М. «На что именно потратить баснословную сумму, будем решать на семейном собрании с мамой и сестрой. Наверное, часть средств отдам им. На оставшиеся деньги, возможно, построю загородный дом и пожертвую часть на благотворительность. Еще есть время подумать, как и куда лучше вложить суперприз, — отмечает магнитогорец. В соответствии с законом выплата крупных выигрышей осуществляется не позднее 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета, лотерейной квитанции или информации о приобретении электронного лотерейного билета. Порядок выплаты выигрышей контролирует ФНС. Ранее жителя Челябинской области, выигравшего в лотерею свыше 607 млн рублей, ограничили по времени оформления своего выигрыша. Как сообщили в «Столото», у счастливчика на это есть примерно три с половиной года. На руки после вычета налога челябинец получит 516 млн рублей.