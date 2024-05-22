На что потратит деньги челябинец, выигравший 607 млн рублей в лотерею

Выигравший в лотерею 607 млн рублей житель Челябинской области намерен потратить часть денег на постройку загородного дома и благотворительность. Что делать с оставшимся баснословным выигрышем он пока не определился. Об этом заявил 23 мая сам Алексей М.
«На что именно потратить баснословную сумму, будем решать на семейном собрании с мамой и сестрой. Наверное, часть средств отдам им. На оставшиеся деньги, возможно, построю загородный дом и пожертвую часть на благотворительность. Еще есть время подумать, как и куда лучше вложить суперприз, — отмечает магнитогорец.
В соответствии с законом выплата крупных выигрышей осуществляется не позднее 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета, лотерейной квитанции или информации о приобретении электронного лотерейного билета. Порядок выплаты выигрышей контролирует ФНС.
Ранее жителя Челябинской области, выигравшего в лотерею свыше 607 млн рублей, ограничили по времени оформления своего выигрыша. Как сообщили в «Столото», у счастливчика на это есть примерно три с половиной года. На руки после вычета налога челябинец получит 516 млн рублей.
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