В Челябинске военные и следователи проверили мигрантов, пришедших за правами в ГИБДД. Фото

В Челябинске четверых мигрантов, пришедших за правами, увезли в военкомат

23 мая 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

В военкомат увезли четверых мигрантов, пришедших за правами Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске военные проверили получивших гражданство уроженцев соседних государств, получивших гражданство РФ, которые пришли за правами в ГИБДД. Всего за два часа было проверено более 25 мигрантов, четверо из них были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет, сообщили 23 мая в пресс-службе госавтоинспекции по региону. «В Челябинске военные следователи и представители комиссариатов проверили получивших гражданство уроженцев соседних государств. Мероприятия прошли в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе, куда граждане пришли получать права. Всего за два часа мероприятия проверено более 25 граждан, выявлено 5 гражданин, не явившихся своевременно в военный комиссариат. Все четверо были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет», — сообщили в пресс-службе. Теперь уклонистов увезли в военкомат для постановки на военный учет. Согласно статье 10 ФЗ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» мигранты должны были встать на воинский учет в течение двух недель после приобретения гражданства и получения паспорта Российской Федерации. Теперь уклонистов увезли в военкомат для постановки на военный учет Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Согласно статье 10 ФЗ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» мигранты должны были встать на воинский учет в течение двух недель после приобретения гражданства и получения паспорта РФ Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске военные проверили получивших гражданство уроженцев соседних государств, получивших гражданство РФ, которые пришли за правами в ГИБДД. Всего за два часа было проверено более 25 мигрантов, четверо из них были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет, сообщили 23 мая в пресс-службе госавтоинспекции по региону. «В Челябинске военные следователи и представители комиссариатов проверили получивших гражданство уроженцев соседних государств. Мероприятия прошли в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе, куда граждане пришли получать права. Всего за два часа мероприятия проверено более 25 граждан, выявлено 5 гражданин, не явившихся своевременно в военный комиссариат. Все четверо были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет», — сообщили в пресс-службе. Теперь уклонистов увезли в военкомат для постановки на военный учет. Согласно статье 10 ФЗ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» мигранты должны были встать на воинский учет в течение двух недель после приобретения гражданства и получения паспорта Российской Федерации.