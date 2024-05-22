22 мая 2024

В Челябинске военные и следователи проверили мигрантов, пришедших за правами в ГИБДД. Фото

В Челябинске четверых мигрантов, пришедших за правами, увезли в военкомат
© Служба новостей «URA.RU»
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В военкомат увезли четверых мигрантов, пришедших за правами Фото:

В Челябинске военные проверили получивших гражданство уроженцев соседних государств, получивших гражданство РФ, которые пришли за правами в ГИБДД. Всего за два часа было проверено более 25 мигрантов, четверо из них были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет, сообщили 23 мая в пресс-службе госавтоинспекции по региону.

«В Челябинске военные следователи и представители комиссариатов проверили получивших гражданство уроженцев соседних государств. Мероприятия прошли в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе, куда граждане пришли получать права. Всего за два часа мероприятия проверено более 25 граждан, выявлено 5 гражданин, не явившихся своевременно в военный комиссариат. Все четверо были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет», — сообщили в пресс-службе.

Теперь уклонистов увезли в военкомат для постановки на военный учет. Согласно статье 10 ФЗ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» мигранты должны были встать на воинский учет в течение двух недель после приобретения гражданства и получения паспорта Российской Федерации.

Теперь уклонистов увезли в военкомат для постановки на военный учет
Теперь уклонистов увезли в военкомат для постановки на военный учет
Фото:
Согласно статье 10 ФЗ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» мигранты должны были встать на воинский учет в течение двух недель после приобретения гражданства и получения паспорта РФ
Согласно статье 10 ФЗ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» мигранты должны были встать на воинский учет в течение двух недель после приобретения гражданства и получения паспорта РФ
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В Челябинске военные проверили получивших гражданство уроженцев соседних государств, получивших гражданство РФ, которые пришли за правами в ГИБДД. Всего за два часа было проверено более 25 мигрантов, четверо из них были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет, сообщили 23 мая в пресс-службе госавтоинспекции по региону. «В Челябинске военные следователи и представители комиссариатов проверили получивших гражданство уроженцев соседних государств. Мероприятия прошли в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе, куда граждане пришли получать права. Всего за два часа мероприятия проверено более 25 граждан, выявлено 5 гражданин, не явившихся своевременно в военный комиссариат. Все четверо были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет», — сообщили в пресс-службе. Теперь уклонистов увезли в военкомат для постановки на военный учет. Согласно статье 10 ФЗ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» мигранты должны были встать на воинский учет в течение двух недель после приобретения гражданства и получения паспорта Российской Федерации.
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