В Челябинске военные проверили получивших гражданство уроженцев соседних государств, получивших гражданство РФ, которые пришли за правами в ГИБДД. Всего за два часа было проверено более 25 мигрантов, четверо из них были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет, сообщили 23 мая в пресс-службе госавтоинспекции по региону.
«В Челябинске военные следователи и представители комиссариатов проверили получивших гражданство уроженцев соседних государств. Мероприятия прошли в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе, куда граждане пришли получать права. Всего за два часа мероприятия проверено более 25 граждан, выявлено 5 гражданин, не явившихся своевременно в военный комиссариат. Все четверо были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет», — сообщили в пресс-службе.
Теперь уклонистов увезли в военкомат для постановки на военный учет. Согласно статье 10 ФЗ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» мигранты должны были встать на воинский учет в течение двух недель после приобретения гражданства и получения паспорта Российской Федерации.
Теперь уклонистов увезли в военкомат для постановки на военный учет
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции
Согласно статье 10 ФЗ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» мигранты должны были встать на воинский учет в течение двух недель после приобретения гражданства и получения паспорта РФ
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В Челябинске военные проверили получивших гражданство уроженцев соседних государств, получивших гражданство РФ, которые пришли за правами в ГИБДД. Всего за два часа было проверено более 25 мигрантов, четверо из них были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет, сообщили 23 мая в пресс-службе госавтоинспекции по региону. «В Челябинске военные следователи и представители комиссариатов проверили получивших гражданство уроженцев соседних государств. Мероприятия прошли в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе, куда граждане пришли получать права. Всего за два часа мероприятия проверено более 25 граждан, выявлено 5 гражданин, не явившихся своевременно в военный комиссариат. Все четверо были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет», — сообщили в пресс-службе. Теперь уклонистов увезли в военкомат для постановки на военный учет. Согласно статье 10 ФЗ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» мигранты должны были встать на воинский учет в течение двух недель после приобретения гражданства и получения паспорта Российской Федерации.