Происшествия Криминал В Челябинске осудили педофила, совратившего детей своей сожительницы 23 мая 2024 в 12:01 Размер текста - 17 + Педофила отправили на 16 лет в колонию строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд осудил педофила из Магнитогорска, совратившего двух малолетних детей своей сожительницы. Как сообщили URA.RU 23 мая в пресс-службе прокуратуры региона, его отправили в колонию строгого режима на 16 лет. «Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч.5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в качестве дополнительного наказания мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, а также детских учреждениях здравоохранения сроком на пять лет. Инцидент произошел в марте 2023 года. Мужчина напился и стал приставать к детям. Он совершил преступления против их половой неприкосновенности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинский областной суд осудил педофила из Магнитогорска, совратившего двух малолетних детей своей сожительницы. Как сообщили URA.RU 23 мая в пресс-службе прокуратуры региона, его отправили в колонию строгого режима на 16 лет. «Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч.5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в качестве дополнительного наказания мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, а также детских учреждениях здравоохранения сроком на пять лет. Инцидент произошел в марте 2023 года. Мужчина напился и стал приставать к детям. Он совершил преступления против их половой неприкосновенности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям