В Челябинске осудили педофила, совратившего детей своей сожительницы

Челябинский областной суд осудил педофила из Магнитогорска, совратившего двух малолетних детей своей сожительницы. Как сообщили URA.RU 23 мая в пресс-службе прокуратуры региона, его отправили в колонию строгого режима на 16 лет.
«Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч.5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что в качестве дополнительного наказания мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, а также детских учреждениях здравоохранения сроком на пять лет.
Инцидент произошел в марте 2023 года. Мужчина напился и стал приставать к детям. Он совершил преступления против их половой неприкосновенности.
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