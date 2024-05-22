22 мая 2024

В Челябинске осудили педофила, совратившего детей своей сожительницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
Педофила отправили на 16 лет в колонию строгого режима Фото:

Челябинский областной суд осудил педофила из Магнитогорска, совратившего двух малолетних детей своей сожительницы. Как сообщили URA.RU 23 мая в пресс-службе прокуратуры региона, его отправили в колонию строгого режима на 16 лет.

«Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч.5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что в качестве дополнительного наказания мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, а также детских учреждениях здравоохранения сроком на пять лет.

Инцидент произошел в марте 2023 года. Мужчина напился и стал приставать к детям. Он совершил преступления против их половой неприкосновенности.

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Челябинский областной суд осудил педофила из Магнитогорска, совратившего двух малолетних детей своей сожительницы. Как сообщили URA.RU 23 мая в пресс-службе прокуратуры региона, его отправили в колонию строгого режима на 16 лет. «Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч.5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в качестве дополнительного наказания мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, а также детских учреждениях здравоохранения сроком на пять лет. Инцидент произошел в марте 2023 года. Мужчина напился и стал приставать к детям. Он совершил преступления против их половой неприкосновенности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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