Власти РФ потратят около миллиона на расселение аварийного жилья в регионе

Правительство России приняло решение дополнительно профинансировать расселение аварийного жилья в Архангельской области. На эти цели выделят более 800 млн рублей. О подписании соответствующего распоряжения сообщили в пресс-службе правительства.
«Правительство поможет Архангельской области с решением проблемы аварийного жилья. Подписано распоряжение о выделении региону на эти цели более 800 млн рублей», — говорится в тексте сообщения. Оно опубликовано на официальном сайте правительства России.
Отмечается, что средства будут направлены на приобретение жилья для жителей региона, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Общая площадь расселения превысит 8,7 тыс. кв. м. Уточняется, что новым жильем обзаведутся 456 человек, чьи дома были признаны аварийным после 1 января 2017 года.
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Правительство России приняло решение дополнительно профинансировать расселение аварийного жилья в Архангельской области. На эти цели выделят более 800 млн рублей. О подписании соответствующего распоряжения сообщили в пресс-службе правительства. «Правительство поможет Архангельской области с решением проблемы аварийного жилья. Подписано распоряжение о выделении региону на эти цели более 800 млн рублей», — говорится в тексте сообщения. Оно опубликовано на официальном сайте правительства России. Отмечается, что средства будут направлены на приобретение жилья для жителей региона, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Общая площадь расселения превысит 8,7 тыс. кв. м. Уточняется, что новым жильем обзаведутся 456 человек, чьи дома были признаны аварийным после 1 января 2017 года.