22 мая 2024

Члена банды уральских экс-силовиков, обвиненных в убийствах, оставили на свободе

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, пистолет, оружие, кобура, полиция, спецсредства, задержание
Экс-капитана ГУВД Олега Гирфанова оставили на свободе Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге банду экс-милиционеров обвиняют в убийствах

Екатеринбургского капитана ГУВД Олега Гирфанова — предполагаемого пятого участника группировки экс-милиционеров, которых обвинили в совершении убийств, — оставили на свободе. Следователи отказались заключать его под стражу. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

«Сотрудник СК отказался заявлять ходатайство об аресте Гирфанова. Его отпустили», — пояснили в инстанции.

Всего в банду, по данным источника URA.RU, входило пять человек. Всех, кроме Гирфанова, поместили под стражу. Почему отказались арестовывать его, неизвестно. В СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев по теме.

Как стало известно URA.RU, четверо членов банды работали в милиции Екатеринбурга. Владимир Семенюк был оперуполномоченным, Владислав Соболь — начальником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД, Константин Котик — сотрудником городского УВД, Гирфанова тоже работал в Кировском отделе. Единственным гражданским был Олег Анучин. По неофициальным данным, он был водителем в группировке.

Фигурантов обвиняют в совершении убийств. Одно из преступлений было совершено в одном из домов на Асбестовском переулке, 7. Тогда были застрелены Олег Сергеев (считался крупным наркосбытчиком), его мать и сожительница. Мотивом преступления мог стать передел сфер влияния на рынке наркоторговли, говорил инсайдер URA.RU. Другой собеседник агентства не исключает, что преступлений может быть больше. Все об уголовном деле — в отдельном сюжете.

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Екатеринбургского капитана ГУВД Олега Гирфанова — предполагаемого пятого участника группировки экс-милиционеров, которых обвинили в совершении убийств, — оставили на свободе. Следователи отказались заключать его под стражу. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. «Сотрудник СК отказался заявлять ходатайство об аресте Гирфанова. Его отпустили», — пояснили в инстанции. Всего в банду, по данным источника URA.RU, входило пять человек. Всех, кроме Гирфанова, поместили под стражу. Почему отказались арестовывать его, неизвестно. В СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев по теме. Как стало известно URA.RU, четверо членов банды работали в милиции Екатеринбурга. Владимир Семенюк был оперуполномоченным, Владислав Соболь — начальником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД, Константин Котик — сотрудником городского УВД, Гирфанова тоже работал в Кировском отделе. Единственным гражданским был Олег Анучин. По неофициальным данным, он был водителем в группировке. Фигурантов обвиняют в совершении убийств. Одно из преступлений было совершено в одном из домов на Асбестовском переулке, 7. Тогда были застрелены Олег Сергеев (считался крупным наркосбытчиком), его мать и сожительница. Мотивом преступления мог стать передел сфер влияния на рынке наркоторговли, говорил инсайдер URA.RU. Другой собеседник агентства не исключает, что преступлений может быть больше. Все об уголовном деле — в отдельном сюжете.
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