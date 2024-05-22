Члена банды уральских экс-силовиков, обвиненных в убийствах, оставили на свободе

23 мая 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Экс-капитана ГУВД Олега Гирфанова оставили на свободе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге банду экс-милиционеров обвиняют в убийствах Екатеринбургского капитана ГУВД Олега Гирфанова — предполагаемого пятого участника группировки экс-милиционеров, которых обвинили в совершении убийств, — оставили на свободе. Следователи отказались заключать его под стражу. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. «Сотрудник СК отказался заявлять ходатайство об аресте Гирфанова. Его отпустили», — пояснили в инстанции. Всего в банду, по данным источника URA.RU, входило пять человек. Всех, кроме Гирфанова, поместили под стражу. Почему отказались арестовывать его, неизвестно. В СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев по теме. Как стало известно URA.RU, четверо членов банды работали в милиции Екатеринбурга. Владимир Семенюк был оперуполномоченным, Владислав Соболь — начальником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД, Константин Котик — сотрудником городского УВД, Гирфанова тоже работал в Кировском отделе. Единственным гражданским был Олег Анучин. По неофициальным данным, он был водителем в группировке. Фигурантов обвиняют в совершении убийств. Одно из преступлений было совершено в одном из домов на Асбестовском переулке, 7. Тогда были застрелены Олег Сергеев (считался крупным наркосбытчиком), его мать и сожительница. Мотивом преступления мог стать передел сфер влияния на рынке наркоторговли, говорил инсайдер URA.RU. Другой собеседник агентства не исключает, что преступлений может быть больше. Все об уголовном деле — в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургского капитана ГУВД Олега Гирфанова — предполагаемого пятого участника группировки экс-милиционеров, которых обвинили в совершении убийств, — оставили на свободе. Следователи отказались заключать его под стражу. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. «Сотрудник СК отказался заявлять ходатайство об аресте Гирфанова. Его отпустили», — пояснили в инстанции. Всего в банду, по данным источника URA.RU, входило пять человек. Всех, кроме Гирфанова, поместили под стражу. Почему отказались арестовывать его, неизвестно. В СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев по теме. Как стало известно URA.RU, четверо членов банды работали в милиции Екатеринбурга. Владимир Семенюк был оперуполномоченным, Владислав Соболь — начальником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД, Константин Котик — сотрудником городского УВД, Гирфанова тоже работал в Кировском отделе. Единственным гражданским был Олег Анучин. По неофициальным данным, он был водителем в группировке. Фигурантов обвиняют в совершении убийств. Одно из преступлений было совершено в одном из домов на Асбестовском переулке, 7. Тогда были застрелены Олег Сергеев (считался крупным наркосбытчиком), его мать и сожительница. Мотивом преступления мог стать передел сфер влияния на рынке наркоторговли, говорил инсайдер URA.RU. Другой собеседник агентства не исключает, что преступлений может быть больше. Все об уголовном деле — в отдельном сюжете.