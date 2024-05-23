Силуанов раскрыл, как изменится налоговая система в РФ

Минфин будет предлагать "разумную прогрессию" по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), чтобы сделать налоговую систему России конкурентоспособной по сравнению со странами-соседями. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства.
"Минфин будет предлагать разумную прогрессию по НДФЛ — чтобы налоговая система была конкурентоспособна по сравнению со странами-соседями", — заявил Силуанов. Трансляция слушаний ведется на официальном сайте Госдумы. Он добавил, что дополнительные доходы от расширения прогрессии НДФЛ будут направлены на решение социальных проблем.
Также по словам Силуанова, планируется сохранить уровень налогообложения доходов в виде процентов по депозитам, чтобы стимулировать граждан к формированию сбережений без затрагивания большей части вкладчиков. Предлагается расширить границы, при которых бизнес сможет применять упрощенную систему налогообложения, и ввести обязанность уплачивать НДС при повышении порога выручки, чтобы приблизить этот показатель к показателям стран-соседей.
Министерство финансов поддерживает сохранение ставок НДС на текущем уровне, чтобы избежать ускорения инфляции. Основные параметры справедливой налоговой системы России должны быть зафиксированы до 2030 года, заключил Силуанов.
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