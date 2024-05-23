Главный свердловский борец с коррупцией заключен под стражу

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Подозреваемый был арестован в зале суда Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД полковник Андрей Дьяков заключен под стражу. Такую меру пресечения ему избрали в Ленинском районном суде, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.

Полицейский пробудет под арестом до 20 июля. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Обыски у полковника прошли 21 мая. По информации источника URA.RU, ими руководил начальник Управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Иван Ткачев, который задерживал министра, губернаторов и миллиардеров. Предположительно, интерес силовиков к персоне Дьякова связан с уголовным делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого.

Анастасии Чернецкой вменяют мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, она с сообщниками якобы предоставила в налоговую службу декларации с ложными сведениями. Это позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Все, что известно о громких обысках статусных силовиков, — в сюжете URA.RU.

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Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД полковник Андрей Дьяков заключен под стражу. Такую меру пресечения ему избрали в Ленинском районном суде, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. Полицейский пробудет под арестом до 20 июля. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Обыски у полковника прошли 21 мая. По информации источника URA.RU, ими руководил начальник Управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Иван Ткачев, который задерживал министра, губернаторов и миллиардеров. Предположительно, интерес силовиков к персоне Дьякова связан с уголовным делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Анастасии Чернецкой вменяют мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, она с сообщниками якобы предоставила в налоговую службу декларации с ложными сведениями. Это позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Все, что известно о громких обысках статусных силовиков, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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