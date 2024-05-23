Главный свердловский борец с коррупцией заключен под стражу

23 мая 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Подозреваемый был арестован в зале суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД полковник Андрей Дьяков заключен под стражу. Такую меру пресечения ему избрали в Ленинском районном суде, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. Полицейский пробудет под арестом до 20 июля. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Обыски у полковника прошли 21 мая. По информации источника URA.RU, ими руководил начальник Управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Иван Ткачев, который задерживал министра, губернаторов и миллиардеров. Предположительно, интерес силовиков к персоне Дьякова связан с уголовным делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Анастасии Чернецкой вменяют мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, она с сообщниками якобы предоставила в налоговую службу декларации с ложными сведениями. Это позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Все, что известно о громких обысках статусных силовиков, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД полковник Андрей Дьяков заключен под стражу. Такую меру пресечения ему избрали в Ленинском районном суде, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. Полицейский пробудет под арестом до 20 июля. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Обыски у полковника прошли 21 мая. По информации источника URA.RU, ими руководил начальник Управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Иван Ткачев, который задерживал министра, губернаторов и миллиардеров. Предположительно, интерес силовиков к персоне Дьякова связан с уголовным делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Анастасии Чернецкой вменяют мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, она с сообщниками якобы предоставила в налоговую службу декларации с ложными сведениями. Это позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Все, что известно о громких обысках статусных силовиков, — в сюжете URA.RU.