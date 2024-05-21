Обысками у свердловских силовиков руководит генерал ФСБ, сажавший министра и губернаторов

Обысками у силовиков в Екатеринбурге руководит московский генерал ФСБ Ткачев

21 мая 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге московские силовики провели масштабные обыски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обыски у статусных силовиков в Екатеринбурге прошли под руководством начальника Управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Ивана Ткачева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к теме. В СМИ генерал-майора называют «грозой коррупционеров», который задерживал министра, губернаторов и миллиардеров. «Генерал-майор Иван Ткачев прибыл из Москвы в Екатеринбург. Здесь он руководит группой сотрудников, которые проводили обыски у Андрея Дьякова и Сергея Логинова», — объяснил собеседник агентства. Ткачев известен громкими уголовными делами. Так, будучи главой управления «К», он курировал дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева (взяточничество), губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, главы Кировской области Никиты Белых и братьев-бизнесменов Зиявудина и Магомеда Магомедовых (мошенничество). В Екатеринбург генерал, предположительно, прибыл в связи с уголовным делом экс-невестки бывшего городского главы Аркадия Чернецкого. По информации источников, именно от Анастасии Чернецкой потянулся след, который привел оперативников к начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД Свердловской области полковнику Андрею Дьякову и начальнику свердловского УФНС Сергею Логинову (хотя источник URA.RU в его окружении опровергает обыски). Саму Чернецкую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По ее делу тоже ранее проходили обыски в бизнес-центре Clever Park. Что известно об арестованной экс-невестке чиновника — в отдельном материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обыски у статусных силовиков в Екатеринбурге прошли под руководством начальника Управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Ивана Ткачева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к теме. В СМИ генерал-майора называют «грозой коррупционеров», который задерживал министра, губернаторов и миллиардеров. «Генерал-майор Иван Ткачев прибыл из Москвы в Екатеринбург. Здесь он руководит группой сотрудников, которые проводили обыски у Андрея Дьякова и Сергея Логинова», — объяснил собеседник агентства. Ткачев известен громкими уголовными делами. Так, будучи главой управления «К», он курировал дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева (взяточничество), губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, главы Кировской области Никиты Белых и братьев-бизнесменов Зиявудина и Магомеда Магомедовых (мошенничество). В Екатеринбург генерал, предположительно, прибыл в связи с уголовным делом экс-невестки бывшего городского главы Аркадия Чернецкого. По информации источников, именно от Анастасии Чернецкой потянулся след, который привел оперативников к начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД Свердловской области полковнику Андрею Дьякову и начальнику свердловского УФНС Сергею Логинову (хотя источник URA.RU в его окружении опровергает обыски). Саму Чернецкую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По ее делу тоже ранее проходили обыски в бизнес-центре Clever Park. Что известно об арестованной экс-невестке чиновника — в отдельном материале URA.RU.