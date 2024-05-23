Четыре актива «Арианта» челябинского олигарха Аристова передали госкомпании РСХБ. Скрин

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Алексей Текслер посетил новый логистический центр ООО «Ариант». Челябинск, ариант, продуктовая корзина, шато тамань, вино
«Кубань-Вино» и другие активы «Арианта» переданы под управление «РСХБ-Финанс» Фото:
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Холдинг «Ариант» передают государству

Четыре актива холдинга «Ариант» олигарха Александра Аристова из Челябинской области передали госкомпании «РСХБ-Финанс». Как следует из данных СБИС, под управление перешли агрофирмы «Южная» и «Ариант», «ЦПИ-Ариант» и «Кубань-Вино».

«ООО „Агрофирма ‚Южная‘“. Управляющая компания — ООО „РСХБ-Финанс“», — отмечено в СБИС.

При этом владельцем бизнеса осталось Росимущество. Из пяти национализированных компаний холдинга под контроль структуры Россельхозбанка перешли четыре, кроме ООО «ГК Ариант». Компания «РСХБ-Финанс» принадлежит банку на 100%. В портфеле консолидатора госхолдинга имеется 114 учрежденных компаний.

Холдинг «Ариант» являлся собственностью семьи Аристовых до 10 апреля. Главным официальным совладельцем являлся зять Аристова Александр Кретов. В госсобственность активы перешли по требованию Генпрокуратуры РФ. Это произошло следом за тем, как был национализирован Челябинский электрометаллургический комбинат.

Бизнес изначально находился в совместной собственности семей Аристовых и Антиповых, но затем был разделен. Теперь бывшим владельцам предъявлены иски на 105 млрд рублей. По мнению Генпрокуратуры, средства были выведены со счетов предприятия. Имущество бизнесменов арестовано.

Имущество «Арианта» отдали под управление
Имущество «Арианта» отдали под управление

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Четыре актива холдинга «Ариант» олигарха Александра Аристова из Челябинской области передали госкомпании «РСХБ-Финанс». Как следует из данных СБИС, под управление перешли агрофирмы «Южная» и «Ариант», «ЦПИ-Ариант» и «Кубань-Вино». «ООО „Агрофирма ‚Южная‘“. Управляющая компания — ООО „РСХБ-Финанс“», — отмечено в СБИС. При этом владельцем бизнеса осталось Росимущество. Из пяти национализированных компаний холдинга под контроль структуры Россельхозбанка перешли четыре, кроме ООО «ГК Ариант». Компания «РСХБ-Финанс» принадлежит банку на 100%. В портфеле консолидатора госхолдинга имеется 114 учрежденных компаний. Холдинг «Ариант» являлся собственностью семьи Аристовых до 10 апреля. Главным официальным совладельцем являлся зять Аристова Александр Кретов. В госсобственность активы перешли по требованию Генпрокуратуры РФ. Это произошло следом за тем, как был национализирован Челябинский электрометаллургический комбинат. Бизнес изначально находился в совместной собственности семей Аристовых и Антиповых, но затем был разделен. Теперь бывшим владельцам предъявлены иски на 105 млрд рублей. По мнению Генпрокуратуры, средства были выведены со счетов предприятия. Имущество бизнесменов арестовано.
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Ссылки по теме
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