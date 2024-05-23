«Кубань-Вино» и другие активы «Арианта» переданы под управление «РСХБ-Финанс» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству

Четыре актива холдинга «Ариант» олигарха Александра Аристова из Челябинской области передали госкомпании «РСХБ-Финанс». Как следует из данных СБИС, под управление перешли агрофирмы «Южная» и «Ариант», «ЦПИ-Ариант» и «Кубань-Вино».

«ООО „Агрофирма ‚Южная‘“. Управляющая компания — ООО „РСХБ-Финанс“», — отмечено в СБИС.

При этом владельцем бизнеса осталось Росимущество. Из пяти национализированных компаний холдинга под контроль структуры Россельхозбанка перешли четыре, кроме ООО «ГК Ариант». Компания «РСХБ-Финанс» принадлежит банку на 100%. В портфеле консолидатора госхолдинга имеется 114 учрежденных компаний.

Холдинг «Ариант» являлся собственностью семьи Аристовых до 10 апреля. Главным официальным совладельцем являлся зять Аристова Александр Кретов. В госсобственность активы перешли по требованию Генпрокуратуры РФ. Это произошло следом за тем, как был национализирован Челябинский электрометаллургический комбинат.

Бизнес изначально находился в совместной собственности семей Аристовых и Антиповых, но затем был разделен. Теперь бывшим владельцам предъявлены иски на 105 млрд рублей. По мнению Генпрокуратуры, средства были выведены со счетов предприятия. Имущество бизнесменов арестовано.

Имущество «Арианта» отдали под управление Скрин: база данных СБИС