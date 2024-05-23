Процесс по делу статусного свердловского силовика закрыли от журналистов. Фото

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Мера пресечения Сергею Зуеву. Екатеринбург , оглашение приговора, судья, суд, судебный процесс, мера пресечения, рука с ручкой, ограничение свободы
Меру пресечения Андрею Дьякову выберут в Ленинском райсуде Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков

Избрание меры пресечения начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова пройдет в закрытом режиме. Об этом из Ленинского районного суда, где проходит заседание, сообщает корреспондент URA.RU.

«Процесс будет закрытым, журналистов не пустят», — рассказал журналист. Дьяков был задержан 21 мая. Перед этим в его квартире и на рабочем месте провели обыски. Предположительно, интерес к его персоне связан с уголовным делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Все, что известно о громких обысках статусных силовиков, — в сюжете URA.RU.

Процесс должен был начаться в 14:00, но задерживается
Процесс должен был начаться в 14:00, но задерживается
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Избрание меры пресечения начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова пройдет в закрытом режиме. Об этом из Ленинского районного суда, где проходит заседание, сообщает корреспондент URA.RU. «Процесс будет закрытым, журналистов не пустят», — рассказал журналист. Дьяков был задержан 21 мая. Перед этим в его квартире и на рабочем месте провели обыски. Предположительно, интерес к его персоне связан с уголовным делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Все, что известно о громких обысках статусных силовиков, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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